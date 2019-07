Šéf Slovanu: Je to kampaň. Někdo chce, abychom nezískali licenci

Aby Slovan mohl hrát extraligu, musí dostat od slovenského svazu licenci, jejíž podmínkou je finanční kredibilita. Tedy garance, že klub má vyrovnané všechny své závazky. To však o slavném bratislavském celku neplatí.

Sice už vyrovnal své závazky za pronájem stadionu, které přesahovaly milion eur, další tři však dluží zhruba šesti desítkám svých bývalých hráčů. K získání licence přitom nemusí staré výplaty uhradit okamžitě, stačí pouze dohoda o splátkovém kalendáři. K tomu se však někteří hráči nemají, jelikož Slovanu nevěří.

Široký ml. však tvrdí: „S hráči jsme se smluvně domluvili, že jim všechny dluhy budou vyplacené nejpozději do konce dubna příštího roku, tedy do konce nadcházející sezony. A to pravidelnými měsíčními splátkami. Od svazu jsme nikdy nepožadovali ani nebudeme požadovat žádné ústupky.“

Zároveň prohlásil, že považuje všechny spekulace na toto téma za „úplně zbytečné a neopodstatněné.“

„Nemůžu se zbavit dojmu, že je živí lidé, kterým z různých důvodů návrat Slovanu do nejvyšší soutěže jednoduše nevyhovuje. Ta kampaň je iniciativou pár lidí, kterým leží Slovan v žaludku. Zřejmě mají nějaké vlastní zájmy a ambice, dokonce mám informace, že jsou mezi nimi i bývalí hráči Slovanu, což mě mrzí,“ uvedl Široký.

Slovan podle něj už učinil veškeré potřebné kroky a teď záleží jen na rozhodnutí svazu. „Všechno, co bylo potřeba udělat, jsme splnili. Ale o licenci rozhoduje ligová rada a výkonný výbor, který bude hlasovat. Dozvěděl jsem se, že je na její členy vyvíjený určitý tlak, aby nehlasovali v náš prospěch.“

Široký je přesvědčený, že by slovenská extraliga se Slovanem ožila, získala na atraktivitě a diváckém zájmu. „Je to fenomén a vždy vzbuzoval velké emoce - ať už pozitivní, či negativní. Budeme rádi, když fanoušci přijdou na stadiony a přispějeme k tomu, aby výrazně stoupla průměrná návštěvnost extraligy.“

Vedení bratislavského celku si dalo za cíl stabilizovat klub po všech stránkách - tedy finančně, sportovně i marketingově. Úkolem je přilákat na tribuny fanoušky pěknou hrou, vyhrávat především domácí zápasy a v první sezoně po návratu bojovat o postup do play off. Mistrovské ambice přijdou na řadu až v následujících letech.