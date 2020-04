Kvůli obvinění z rasismu skončil v NHL, teď jde Peters trénovat do Ruska

Aliu obvinil Peterse z toho, že v jeho přítomnosti před deseti lety na farmě týmu Chicago Blackhawks v Rockford IceHogs užil několikrát slovo „negr“, protože se mu nelíbila hudba, jakou Aliu pouštěl v kabině.

K Aliuovi se s kritikou Peterse následně připojil i český obránce Michal Jordán, který pod trenérem působil v Carolině. Peters měl Jordána kopnout do zad: „Viděli to i maséři a ostatní hráči. Byl jsem ve fázi kariéry, kdy jsem se dostal do NHL, takže jsem nemohl nic říct. Nechtěl jsem vypadat jako uplakánek. S agentem jsme to nezveřejnili.“

Akim Aliu dohrál sezonu v extraligovém Litvínově.

O nestandardním chování 54letého trenéra promluvil i bývalý útočník Jiří Tlustý, rovněž bývalý hráč Hurricanes: „Jednat s Petersem bylo náročné, je to arogant. My dva jsme neměli vřelý vztah, byl i jedním z důvodů, proč jsem v Carolině skončil.“



Peters po ligovém vyšetřování rezignoval. Kauza byla v zámoří dlouhou dobu vážným tématem, následně se odhodlal i klub Dallas Stars k odvolání trenéra Jima Montgomeryho kvůli problémům s alkoholem.

„Myslím, že postupem času všichni rosteme a stáváme se lepší verzí sama sebe. U mě je to stejné. Zkušenosti jsou poučné,“ řekl Peters během videokonference s ruskými médii. „Je to stejné jako nyní s pandemií. Zkouší nás a věřím, že z toho vyjdeme jako lepší lidé, citlivější k sobě navzájem a trpělivější.“

Kdy se bude moci do KHL zapojit, to kvůli pandemii koronaviru netuší.

Calgary do loňska trénoval Peters druhou sezonu, předtím vedl čtyři roky Carolinu. Podílel se také na triumfech Kanady na mistrovství světa v letech 2015 a 2016 i vítězství na Světovém poháru.