Udělal mi ze života peklo. Aliu viní z šikany také bývalého hráče NHL

„V roce 2005 jsem bojoval o život,“ začíná Akim Aliu své vyprávění v rámci projektu The Players’ Tribune. Jedenatřicetiletý útočník s nigerijsko-ukrajinským původem se v něm vrací do svých mládežnických let, kdy v šestnácti zkoušel prorazit do prestižní kanadské juniorské soutěže OHL.

Na krátkou štaci u týmu Windsor Spitfires však nevzpomíná zrovna v dobrém.

„Byl tam o dva roky starší kluk, kterému věštili velkou budoucnost v NHL. Když jsem se připojil k týmu, on se rozhodl, že mi z života udělá peklo. Začalo to tím, že mi do suspenzoru natřel pálivou tygří mast. Pak mi zahodil na střechu celou moji výstroj. Před spoluhráči a trenéry mě ponižoval, jako bych ani nebyl člověk,“ popisuje hořké zážitky Aliu.



Steve Downie

„Pak mi na jednom tréninku poklepal na rameno. Otočil jsem se a on mě přetáhl hokejkou přes obličej. Za půl vteřiny jsem přišel o sedm zubů. Těch několik měsíců jsem musel trávit po boku rasistického sociopata. Jmenoval se Steve Downie,“ odhalí totožnost někdejšího tyrana Aliu. „Stačilo mu, že jsem mluvil a vypadal jinak, aby po mně šel.“



Downieho nevraživost měla údajně vyvrcholit poté, co se Aliu odmítl zúčastnit týmového rituálu, při němž se nováčci vtěsnají nazí na záchodě v autobuse. Agresor Downie dostal za incident při tréninku od klubu pětizápasový distanc (Aliu jednozápasový) a musel podstoupit sezení u výchovného poradce. Následně si vydupal přestup z Windsoru. Tehdejší trenér týmu Joe Mantha dostal padáka a Spitfires navrch vyfasovali od OHL pokutu 35 tisíc dolarů.

Kanaďan Downie, dvojnásobný mistra světa do 20 let, následně odehrál v NHL 434 zápasů, během nichž s 1 057 trestnými minutami dostál pověsti hokejového rabiáta. Naposledy nastoupil v sezoně 2015/16 za Arizonu, kariéru poté uzavřel.

Aliu naskočil v NHL jen do sedmi duelů, stále se však řadí mezi aktivní hokejisty, byť v posledních sezonách pendloval mezi spoustou destinací v USA a Evropě. V uplynulé sezoně odehrál šest utkání za Litvínov (1+2), ani zde ale nezůstane. „Zůstaň si v Česku, negře!“ zněl jeden z nenávistných vzkazů, které Aliu do článku přiložil.

Akim Aliu si v uplynulé sezoně zahrál krátce za Litvínov.

Urostlý útočník se nyní mnohem výrazněji než na ledě projevuje v boji proti rasismu a obhroublé hokejové kultuře. Vše začalo loni v listopadu, kdy obvinil tehdejšího trenéra Calgary Billa Peterse z rasistických poznámek z dob společného působení na farmě. Peters brzy rezignoval a přišel o práci v NHL, v příští sezoně povede ruský Jekatěrinburg. Zpětná kritika se dostavila i u několika dalších známých trenérů.

Jedni považují Aliuova zpětná nařčení za přehnaná a zbytečná, druzí mu fandí v boji za korektnější sportovní kulturu. „Hokej v tuhle chvíli rozhodně není pro každého,“ naráží Aliu na kampaň NHL s názvem „Hockey is For Everyone“. „Ale sakra chci, aby byl.“