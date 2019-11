Rasismus stál Peterse místo, trenér Calgary po aféře rezignoval

Flames uspořádali v pátek v 18:30 středoevropského času tiskovou konferenci, na které generální manažer klubu Brad Treliving konec Petersova působení oficiálně oznámil. „Bill podal rezignaci, kterou jsme přijali. Už není součástí naší organizace,“ řekl na mimořádné konferenci Treliving.



Manažer Calgary zároveň zveřejnil jméno Petersova dočasného nástupce. Potvrdily se spekulace o tom, že tým s českými hráči Davidem Rittichem a Michaelem Frolíkem nově povede dosavadní asistent trenéra Geoff Ward.



Petersova kauza vypukla na začátku týdne poté, co ho jeho bývalý svěřenec Akim Aliu na twitteru obvinil z rasistických urážek před deseti lety. Peters měl tehdy hráče s nigerijskými kořeny označit za negra, jelikož se mu nelíbila hudba, kterou si Aliu pouštěl.

K Aliuovi se s kritikou Peterse následně připojil i český obránce Michal Jordán, který pod trenérem působil v Carolině. „Nakopnul mě docela silně do zad v průběhu zápasu. Viděli to i maséři a ostatní hráči. Byl jsem ve fázi kariéry, kdy jsem se dostal do NHL, takže jsem nemohl nic říct. Nechtěl jsem vypadat jako uplakánek. S agentem jsme to nezveřejnili. Když nyní vystupují ostatní kluci, měl jsem pocit, že už můžu i já,“ zdůvodnil načasování Jordán.

O nestandardním chování 54letého trenéra promluvil také bývalý útočník Jiří Tlustý, rovněž bývalý hráč Hurricanes. „Jednat s Petersem bylo náročné, je to arogant. My dva jsme neměli vřelý vztah, byl i jedním z důvodů, proč jsem v Carolině skončil. Kopat kolem sebe ale nebudu, je mi ukradený a vyjádřilo se už dost hráčů. Zavařeno má dost,“ tušil Tlustý, jak celá kauza skončí.