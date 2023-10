Vyberte nejroztomilejší mazlíčky října a rozhodněte, kdo vyhraje odměnu

Snímky do listopadového kola vkládejte ZDE Chcete se pochlubit snímkem svého zvířecího mazlíčka a zapojit se do dalšího soutěžního kola ankety? Je to snadné. Vyberte jednu jeho kvalitní šířkovou fotografii a vložte ji ZDE. Redakce do listopadové čtenářské ankety opět vybere ty nejlepší snímky zaslané do 14. 11., hlasování začne 15. listopadu.