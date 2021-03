Dvě feny se vždy servou víc než dva psi, říká Desenský. Radí, co s tím

Iveta s Tomášem dorazili hlavně proto, že na Farmě Naděje mají i smečku psů, v níž Tara způsobuje konflikty. Napadá některé psy ze smečky, vyjíždí po hospodářských zvířatech a vynucuje si pozornost. Podle Rudolfa Desenského se u Tary jedná o typickou strachovou agresi; prostě když se fenka kteréhokoliv psa bojí, vyjede po něm.

Aby měli Taru pod kontrolou, potřebuje široký obojek, zapnutý tak, aby se pod něj dal strčit jenom jeden prst a nemohla se z něj vyvléknout. Musí s ním jít ale otočit kolem krku. Stejně pevně potřebuje mít zapnutý košík.

A protože má Tara největší problém s Vendetou, fenkou pitbulla, nebude řešení úplně snadné, Iveta s Tomášem budou muset psům na farmě nastolit pevný řád. „Když jde o konflikty mezi dvěma fenami, je řešení mnohem složitější, protože ty jdou do každého konfliktu nadoraz. Jako ženský. Ne jako psi, kterým stačí si toho druhého podřídit,“ vysvětluje odborník na psí chování.

Nejprve jim Desenský poradí, jak Taru ukočírovat na vodítku, když vyjíždí po psovi za plotem. „To je typická vlastnost vodítka, tah způsobuje protitah,“ vysvětluje Desenský, proč Taru netahat od plotu, ale naopak ji k němu za vodítko přitáhnout. Automaticky začala od plotu se psy couvat a přestali ji zajímat. Naopak, když psa za vodítko taháte od plotu, bude tahat proti vám, tedy směrem k němu. Opravdu to funguje.

Tara si musí zvyknout na přítomnosti i blízkost dalších psů, i kdyby jí neseděli, a neřešit to.

A aby odvedli její pozornost od přítomnosti psa, se kterým má problém, mají Taru otáčet hlavou k sobě a naučit ji reagovat na první dobrou na základní povely. Tím jí dají jasně najevo, co smí a co nesmí dělat. Což platí pro každého psa a názorně je to předvedené na úvodním videu.

Když Rudolf Desenský zajel po měsíci za Tomášem, Ivetou a Tarou na farmu, měl z nich radost, zapracovali na Tařině poslušnosti. A společně vyzkoušeli, jak Taru a Vendetu zvykat na vzájemnou blízkost.

„Musí věřit tomu, že zvládneš obě,“ loučí se Rudolf Desenský s Tomášem a vrací mu vodítko od Tary. A je přesvědčen, že tady je vše na dobré cestě, protože Iveta s Tomášem na výchově psů opravdu makají. Mají na to.

Jak zvládnout drsného kocourka puberťáka Ve 12. díle V. řady seriálu Kočka není pes pomáhala Klára Nevečeřalová majitelce zvládnout agresi dospívajícího kocourka. Šanta kočičí z Klářina kufříku Timothyho naprosto oslnila. Za rozdováděným cca půlročním kocourkem Timothym vyrazila kočičí psycholožka Klára Nevečeřalová do Trutnova. Kocourek budí svou majitelku Petru brzy ráno a dožaduje se krmení. Nenechá se od ní ani pochovat, nemazlí se s ní, zato je agresivní a často drápe zeď. Klára doporučuje, aby si Petra s Timothym víc hrála, a to s hračkami, nikdy ne s vlastní rukou, tím ho odnaučí agresi. Zároveň má změnit dobu krmení a nevstávat na povel kocoura, ale když sama potřebuje. A na zeď mu nainstalovat škrabací desku.

Pátá série cyklu Kočka není pes je tímto u konce, v archivu České televize ji najdete kompletní. Ruda s Klárou během ní zopakovali řadu základních pravidel a rozdali i nové užitečné rady. Třeba se vám některé z nich mohou také hodit, aby vaše soužití se psem či kočkou bylo bez problémů.