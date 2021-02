VIDEO: Československý vlčák dokáže převzít kontrolu i nad svým pánem

Krev německého ovčáka a karpatského vlka má v sobě plemeno původně vyšlechtěné pro potřeby pohraniční stráže. I laikovi musí být jasné, že to není pes pro každého. Pan Petr, který se na důchod přestěhoval z Prahy na chalupu do Ledečka, to dobře ví, Guess už mu připravil nejednu horkou chvilku.