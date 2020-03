Unikátní nález českých vědců. Objevili nové druhy kriticky ohrožených žab

O objevu, na kterém se kromě Čechů podíleli vědci ze Švýcarska, Spojených států a Kamerunu, informovala Akademie věd.



Kamerunské hory jsou domovem mnoha endemických, tedy jinde se nevyskytujících druhů. Vědci na žabky, které mají velikost do dvou centimetrů a žijí v oblastech okolo 2 000 metrů nad mořem, narazili při terénním výzkumu.

„Miniaturní velikost nově popsaných žab a malý areál jejich výskytu v odlehlých afrických horách byly hlavními příčinami, proč zůstaly žáby tak dlouho přehlížené. Rovněž najít je v jejich biotopu, husté nízké vegetaci kolem horských potoků, nebylo vůbec jednoduché,“ popsal Gvoždík.

Vědci žabkám navrhli latinský název Phrynobatrachus arcanus (český ekvivalent afroskokan tajemný, latinské arcanus znamená „skrytý“ či „tajemný“). Druhý objevený druh afroskokana se jmenuje Phrynobatrachus mbabo – afroskokan Mbabo, neboť pochází z hory Tchabal Mbabo.

Výzkumníkům se ho podařilo popsat díky muzejnímu materiálu ze sbírek přírodovědeckého muzea v Bonnu.

Phrynobatrachus Afroskokanů existuje 92 popsaných druhů. Patří mezi nejčastější obojživelníky v Africe. Jsou obvykle malí (většinou méně než 30 mm). Zabírají různá stanoviště od suchých savan až po deštné pralesy. Mnoho druhů se rozmnožuje v dočasných vodních tocích, jako jsou louže. Zdroj: Wikipedia

„Význam muzejních sbírek jakožto Noemovy archy biodiverzity roste především v podobných případech, kdy druh uložený v muzejní sbírce z dřívějších terénních výzkumů může být v přírodě vyhynulý či na pokraji vyhynutí a muzejní exempláře zůstávají jedinými doklady jeho existence,“ uvedl Gvoždík.

Oba druhy žabek patří podle odborníků mezi kriticky ohrožené. Nebezpečí pro ně představuje například houbové onemocnění kůže – chytridiomykóza, která byla v kamerunských horách v posledních letech zjištěna.

Článek o objevu publikoval i odborný časopis PeerJ – the Journal of Life and Environmental Sciences.