Vyrobte si jednoduchý stojánek na nože, už se nebudou zbytečně tupit

Bloků na nože koupíte v domácích potřebách nebo na internetu desítky druhů. U těch dřevěných však někdy narazíme na problém. V kuchyňské výbavě obvykle máme několik oblíbených nožů, které používáme prakticky denně.

Jenže vybraný blok někdy neodpovídá rozměry svých drážek rozměrům a velikosti nožů. Pojďme si ukázat na příkladu, jak si vyrobit jednoduchý dřevěný stojánek na nože s tím, že jednotlivé části si můžete přizpůsobit na míru pro vlastní potřebu.

Materiál a nářadí

Na výrobu stojánku použijeme hranolek dřeva, prkénko a ramínko na šaty. Nejlepší by bylo bukové nebo smrkové dřevo. Borovice a dub nejsou vhodné pro vysoký obsah pryskyřic a kyselost.

Na opracování budeme potřebovat stolní pilu, vibrační brusku nebo brusnou houbičku, štětec a lazuru, která může přijít do styku s potravinami

Rozměry našeho stojánku (přizpůsobené sadě nožů) jsou takovéto (výška × šířka × hloubka):

vyšší část 24 × 15 × 8 cm

nižší část 17 × 15 × 5 cm

Odstup nižší části od vyšší je u spodní hrany o 2,5 cm, tím je dán i sklon stojánku

Postup krok za krokem ve fotogalerii.

Nejprve si změříme velikost všech nožů, které do stojánku budeme chtít umístit. Do stojánku přidáme i kuchyňské nůžky. Kdo je zvyklý denně používat ocílku, může včlenit i otvor pro ni.

Stojánek bude ze dvou kousků hranolku a prkénka. Jedna část stojánku bude vyšší, na větší nože, druhá nižší na menší nože a nůžky.

Staňte se kutilem iDNES.cz Pošlete příspěvek, kde popíšete výsledek své tvorby a k tomu několik fotografií. Zveřejněné příspěvky oceníme honorářem. Úvodní článek k výzvě najdete ZDE, přímý odkaz k zaslání příspěvku ZDE.

Pak přijde na řadu stolní pila, jejíž pomocí si prořízneme drážky na nože na obou dílech z hranolků. Kotouč pily ubírá dost materiálu na to, aby se do něj nože vešly. Pokud budete potřebovat vyříznou otvor na ocílku, vyřízneme ho podle rozměrů ocílky a zbylý materiál odstraníme dlátem.

Vyšší část stojánku zaklopíme prkénkem, které má stejnou výšku a šířku, jako hranolek. Tak se uzavřou drážky na nože. Druhý menší hranolek bude přiklopen na větší, takže prkénko uzavře drážky na menší nože a nůžky.

Oba hranolky se středovým prkénkem si nastavíme do správné pozice, uchytíme do svěrek a vyzkoušíme, zda se do něj všechny nože i nůžky vejdou. Menší hranolek bude oproti vyššímu posunutý trochu do výšky, aby bylo možno stojánek postavit lehce na šikmo. Nože se tak budou lépe vytahovat.

Pokud vše sedí, jak má, můžeme jednotlivé části slepit. Vybereme disperzní lepidlo na dřevo, které rychle schne a po zaschnutí je transparentní. Po natření stáhneme svěrkami a přeteklé lepidlo otřeme vlhkou houbičkou.

Slepený korpus stojánku ještě zlehka přebrousíme vibrační bruskou nebo smirkovým papírem na špalíčku. Lehce strhneme i hrany jednotlivých částí stojánku.

Aby se stojánek naplněný noži nekácel, připevníme mu ještě opěrné nožky. Na jejich výrobu použijeme obyčejné dřevěné ramínko na šaty. Přeřízneme jej napůl a přilepíme na boky stojánku.

Nakonec dáme stojánku povrchovou úpravu. Použijeme lazuru nebo barvu, musíme ovšem vybrat takovou, která může přijít do styku s potravinami.