Škoda, že se živíte hlavou, byl by z vás dobrý řemeslník, zhodnotil ho mistr

Václav Adamec se nechal přemluvit k natočení konceptu pořadu, který by měl ukázat, že zlaté české ručičky ještě nevymřely. Jen je třeba překonat počáteční ostych a nebát se práce. Mnozí „hrdinové“ tohoto pořadu v sobě mají dobrý základ, jenže s podobnou prací se ještě nikdy nepotkali.

Jenže stačí jim jen krátce ukázat, jak na to, a jsou schopni zbytek práce udělat sami. Tím pádem ušetří hromadu peněz, které by jinak museli zaplatit stavební firmě.

V krátkosti: stačí jen vědět jak na to pod dohledem zkušeného řemeslníka, pak přidat vlastní čas a úsilí, a rázem je z toho koncept na úsporu při každé rekonstrukci. Samozřejmě to není recept na stavbu paneláku, ale většinu drobných rekonstrukcí lze podobným způsobem vyřešit.

V tomto dílu se Adamec vypravil za extrémně šikovným člověkem, kterému „zůstalo na krku“ malé venkovské stavení po prarodičích. Prožil tu půl dětství a s dědečkem tehdy pomáhal opravovat motorky.

A dědeček byl tím, kdo ho zasvětil do základů práce s kovy, zedničiny a obecně různých řemesel, která se při údržbě domu vždycky hodí.

Teď se sám dostal do situace, kdy by potřeboval vést od odborníka, aby interiér obytných místností dokázal upravit do norem jednadvacátého století. Prostě aby se v domě dalo normálně bydlet.

Aby bylo možné normálně používat kuchyňskou linku, bylo dost zásuvek… vyspravit stěny, stropy, vyštukovat, vymalovat. A opravit podlahy (jak pracovat se samonivelační hmotou, uvidíte ve videu).

Předběžný rozpočet s firmou na klíč vycházel skoro na 150 tisíc korun. Tím, že si veškeré práce (kromě elektrikářských) udělal sám, ušetřil asi 105 tisíc korun.

Nakonec byly odborné elektropráce jediné, které se musely zaplatit, zbytek po zaučení zvládl kutil sám. „Škoda, že se živíte hlavou, byl by z vás výborný řemeslník,“ smekal klobouk a hodnotil dílo Václav Adamec.