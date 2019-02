Zlatan rýpe do Ronalda: Juventus není výzva, proč jsi nešel do druhé ligy?

„Ronaldo tady vykládá o výzvách a pak jde do klubu, který poslední dobou vyhrával italskou Serii A se zavřenýma očima,“ prohlásil sedmatřicetiletý Ibrahimovic a připomněl, že Juventus ovládl ligu sedmkrát v řadě.

Na co konkrétního útočník LA Galaxy reagoval?

Ronaldo v prosinci během obsáhlejšího rozhovoru lákal svého životního rivala Lionela Messiho do Itálie. Portugalský kapitán narážel na to, že argentinský fenomén strávil víceméně celý fotbalový život v Barceloně, zatímco on od léta zkouší další elitní evropskou soutěž.

„Hrál jsem v Anglii, Španělsku, Itálii, Portugalsku, kopu za národní mužstvo, zatímco on je pořád ve Španělsku. Vystoupil jsem ze své komfortní zóny, zvolil jsem výzvu v Turíně a ukazuji, že jsem stále výtečným hráčem. Byl bych rád, kdyby jednou taky přišel do Itálie, zkusil tu výzvu jako já,“ řekl Ronaldo.

Jeho slova se dostala k Ibrahimovicovi, který v Juventusu působil mezi roky 2004 až 2006. A sebevědomý švédský svéráz pro Ronaldova prohlášení neměl příliš pochopení.

„Proč před pár lety nešel někam do druhé ligy? Měl zkusit vyhrát titul s nějakým takovým mužstvem a dovést ho na nejvyšší úroveň,“ navrhuje Ibrahimovic. „Přestup do Juventusu není výzva ani náhodou.“

Je už delší dobu známé, že Ronalda zvlášť neuznává, koneckonců ho nezařadil - na rozdíl od Messiho nebo třeba Pavla Nedvěda - do své jedenáctky snů a dřív o něm prohlásil, že není talentem od přírody: jeho schopnosti a úspěchy jsou výsledkem tvrdé práce.

„Brazilec Ronaldo je můj nejoblíbenější útočník, byl to opravdový fenomén, pro mě znamenal zosobnění fotbalu. Talent od boha, výjimečný hráč, na všechny jeho kousky jste zírali s otevřenou pusou... Cristiano to má vydřené,“ dodal Ibrahimovic.