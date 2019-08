Anglická výzva pro miliardáře. Je tu Premier League, soutěž snů

Už v pátek hrál hrál - a vyhrál - Liverpool, vítěz Ligy mistrů. V sobotu se za třetím titulem v řadě pokusí rozběhnout nadupaný Manchester City. V neděli vypukne první skutečný šlágr mezi Manchesterem United a Chelsea.

Taky se nemůžete dočkat, jak to celé dopadne?

1. Anglie podle videa

Ještě loni během mistrovství světa byl legendární kanonýr Alan Shearer nešťastný z toho, jak se ve fotbalu využívá videorozhodčí. Nechápal pohnutky systému VAR, láteřil, vyčítal. Letos se jako vrchní televizní expert pokouší vysvětlit, jak video pracuje a jak může pomáhat.

Dělá to mistrně, barevně, pro laiky. Kdo jiný by taky měl VAR obhájit? Konečně i Premier League, nejbohatší a zároveň nejkonzervativnější soutěž planety, vstupuje do revolučního projektu. Všech 380 zápasů bude pod dohledem.

Přezkoumává se situace, videosystém VAR v akci.

2. Hattrick?

Sezonu zahájil Manchester City vítězstvím v anglickém Superpoháru. Na penalty zdolal Liverpool. Nijak zvlášť by nepřekvapilo, kdyby potřetí za sebou ovládl taky Premier League. I s novým defenzivním štítem Rodrim, který přišel z Atlétika Madrid za 1,75 miliardy.

„Předem nic vyhlašovat nebudu, protože uchazečů o titul bude hodně,“ pravil trenér Pep Guardiola.

Diplomacii stranou, pane! City jsou největším favoritem, vždyť v létě neoslabili. Mezi ztráty se nepočítá ani křídelník Sané. Kdyby mu nepraskl kolenní vaz, přestoupil by do Bayernu Mnichov.

3. Bez Čecha. Bez Čechů

Smutná zpráva pro fanoušky českého fotbalu. Proslulý brankář Petr Čech už tahá za nitky v zákulisí jako ředitel Chelsea, protože ukončil kariéru. Útočník Matěj Vydra (v minulé sezoně odehrál 311 minut) je na odchodu z Burnley. Z dalších českých hráčů se aktuálně nenabízí nikdo, jehož jméno byste měli v nejvypjatějších zápasech hledat.

Petr Čech na tiskové konferenci ke své letní škole.

4. Nová Chelsea

Když už jsme zmínili brankáře Čecha, zůstaňme chvíli u Chelsea. Její zámožný majitel Abramovič se rozhodl, že se pokusí vrátit slavné časy přes zavedená jména.

Čechovi zařídil ředitelskou kancelář, bývalého kapitána Franka Lamparda usadil do trenérského křesla. Do realizačního týmu patří ještě další osobnosti zlaté éry: Ferreira, Hilário či Makélélé. Chelsea chce titul.

Frank Lampard, trenér Chelsea

5. Střelba podle faraona

Liverpool vyhlíží titul od roku 1990 a kdy by měl čekání ukončit, když ne předloni... Vlastně loni... Vlastně teď! V ruce drží trumf jménem Mohamed Salah, který se dvakrát v řadě stal nejlepším střelcem ligy.

„Kdyby to šlo, okamžitě bych vlastní trofej vyměnil za týmovou,“ neskrýval egyptský kudrnáč. Tak co myslíte, vystřílí tentokrát Liverpoolu cestu na trůn?

6. Nabourá někdo velkou čtyřku?

Ta otázka není od věci. V posledních letech ovládá Premier League šestice velkých jmen, ze kterých (většinou) čtyři postoupí do Ligy mistrů.

Máme je připomínat? Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Manchester United.

Alex Iwobi .

Tentokrát se chystá útok z druhé vlny. Hodně si věří Wolverhampton a hlavně Everton, který koupil třeba Iwobiho z Arsenalu nebo zázračného mladého střelce Keana z Juventusu. To bude síla.

7. Koupíme si úspěch?

Nejvíc ze všech v létě investoval Arsenal. Poslední finalista Evropské ligy zaplatil 4,5 miliardy! Téměř polovinu stál Nicolas Pépé, střelecká exploze z Lille.

Šetřivý Arsenal ještě nikdy tolik peněz za jednoho hráče neutratil. Manchester United zase z Harryho Maguira, stopera Leicesteru, udělal nejdražšího obránce všech dob. V přepočtu stál 2,25 miliardy korun.

8. Kohouti útočí

Když to na jaře dotáhli do finále Ligy mistrů, zkusí to Kohouti z Tottenhamu přetavit v anglický titul? Ano, takový je plán, který svým šéfům nastínil trenér Pochettino. Proto dorazil rekordně drahý záložník Ndombele z Lyonu nebo úžasný teenager Sessegnon z Fulhamu.

Ryan Sessegnon (vlevo)

9. (Ne)zimní pauza

Poprvé v historii se Anglie rozhodla zastavit soutěž uprostřed sezony. Nejmenuje se to sice zimní pauza, ale v únoru se moc hrát nebude. Postupně si vezme volno všech dvacet týmů. V přetíženém kalendáři to má pomoci anglické reprezentaci, aby si její klíčoví hráči oddechli.

10. Dostupnější televize

Přenosy od pátku do neděle. Později rovněž v týdnu. Tak jede termínová listina Premier League, jejíž televizní práva dál drží Digi TV a nově také O2 TV. Zápasy jsou dostupné i přes T-Mobile TV. Je libo fotbalové hity? Račte zapnout televizi!