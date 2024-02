Jak trapné, omlouvám se. Coufal debakl těžce nesl, West Ham prožívá mizérii

Když od 41. minuty do konce poločasu hosté nastříleli tři góly a vedli celkově 4:0, tisíce fanoušků West Hamu se už z přestávkového občerstvení do hlediště nevrátily.

Nemuselo je to mrzet, po hodině hry dal během dvou minut Arsenal další dvě branky. Potupa, kterou Coufal i jeho krajan Tomáš Souček museli na hřišti vydržet až do konce.

„Nikdy jsem takovou porážku nezažil a doufám, že už ani nezažiju. Když si hráči Arsenalu přihrávali a jejich fanoušci jim aplaudovali, bylo to pro mě i pro celý tým tak trapné. Jak se asi museli cítit naši fanoušci,“ přemítal Coufal.

„Můžeme se jim jen omluvit a poděkovat těm, kteří zůstali až do konce. Ty, kteří odešli před koncem, chápu. Upřímně, udělal bych to samé,“ poznamenal jedenatřicetiletý krajní obránce.

West Ham i Coufal by se nejraději vrátili do minulého roku. Loni v prosinci tým vyhrál čtyři ze šesti zápasů, slavil na Tottenhamu, na Arsenalu, doma porazil Manchester United. Až na výbuch na Fulhamu (0:5) mu závěr roku 2023 vyšel slušně.

Jenže v novém roce West Ham ještě nevyhrál. Bezbranková remíza s Brightonem, u které Coufal kvůli nemoci nebyl, ještě trable nesignalizovala.

Na hřišti posledního Sheffieldu tým mířil k vítězství 2:1, o které v třinácté minutě nastavení z podivné penalty přišel. Coufal těsně předtím během čtyř minut dostal dvě žluté karty, první za strkanici, druhou krátce poté za faul. A v hektickém závěru týmu chyběl.

Proti Bournemouthu tak nastoupit nemohl a West Ham remizoval 1:1. Následně ho na Manchesteru United kouč David Moyes střídal v 72. minutě za stavu 0:2. Stejný osud potkal i Součka, hosté pak dali ještě třetí gól.

Mezitím West Ham nezvládl souboj s druholigovým Bristolem City v Anglickém poháru, po domácí remíze 1:1 v opakovaném duelu podlehl 0:1. Coufala kouč v obou duelech po hodině hry ze hry stáhl.

A v neděli mizérie týmu vyvrcholila. O šest branek West Ham podlehl v roce 1963 s Blackburnem (2:8). Těžší porážku doma nezažil. V tabulce klesl na osmou příčku, účast v pohárech se vzdálila.

„Pro náš výkon nemám slov. Nevím, jak si to vysvětlit. Možná jsme měli až příliš velký respekt, ale takhle bychom doma nikdy hrát neměli,“ zdůraznil. Vypadalo to, že si domácí šli zahrát „přátelák“. Laxní přístup, bídná defenzíva, žádný tlak na protivníky.

Přitom West Ham dokázal Arsenal zdolat vedle prosincového duelu v Premier League i v listopadu v Ligovém poháru (3:1). A teď takový kolaps.

„Arsenal hrál velmi dobře, mnohem líp než proti nám v minulých dvou zápasech. Připadalo mi, že jsou všude. My jsme se snažili, ale oni nám nic nedovolili. Vypadalo to, jako kdyby doma hráli oni. Něco podobného už nikdy zažít nechci,“ řekl Coufal.

Po zápase se za nic neschovával, nikam neutekl. Než médiím poskytl rozhovor, šel vstříc fanouškům. „Cítil jsem, že bych jim měl za podporu poděkovat. Je mezi námi vzájemný respekt, tak by to mělo být. Snažím se to dělat po každém utkání,“ prohlásil.

„Není jednoduché jít k nim po takové porážce. Je těžké udržet hlavu nahoře a podívat se jim do očí, protože jsou zklamaní. Naprosto tomu rozumím. Snad to v příštím zápase v Nottinghamu napravíme. Jsem si jistý, že všichni budou tvrdě pracovat a budou odhodlaní to odčinit. Prosím fanoušky, aby nás i nadále podporovali. Musíme jít dál. Budu první, který se bude snažit myslet pozitivně.“