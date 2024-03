Chorý musí na Euro. Krejčí? Kritika je přehnaná, chybu odčinil, říká expert

Jaký dojem máte z prvních zápasů pod trenérem Haškem?

Převažují pozitiva. Trenér Šilhavý byl u nároďáku přes pět let, když přijde nový realizák, chvíli trvá, než si to sedne, než hráči pochopí, co po nich noví trenéři chtějí. Na hřišti to haprovalo, ale výsledkově to kluci zvládli. Otočili z 0:1 na 2:1, což je pro sebevědomí důležité. A nezapomeňme, že před Eurem zbývá ještě generálka se Severní Makedonií.

Kdo konkrétně vás potěšil?

Že by někdo zazářil, to ne, ale byly tam sympatické výkony. Stálice jako Souček, Holeš, nováčci Hranáč s Vlčkem. Vždyť ještě nedávno společně zachraňovali Pardubice v lize a teď hrají v nároďáku.

Tomáš Malínský alias Střihoruký Tom Nový fotbalový expert iDNES.cz. Bývalý záložník Liberce, Slavie či Jablonce. Má jeden start v české reprezentaci ze září 2000 proti Skotsku (1:2). V sezoně 2019/20 dal sedm gólů, nejvíc v kariéře. Loni po těžkém zranění kolene ukončil kariéru a v Liberci si otevřel holičství. Má UEFA B licenci a působí jako asistent trenéra libereckého dorostu.

Komu se to naopak nepovedlo?

Adam Gabriel nebyl ve své kůži, působil nervózně, netrpělivě. Sám vím, že když člověk do zápasu nevstoupí dobře, nabaluje se to, hlava dole. Trenéři se zachovali dobře, když ho stáhli. Na mistrovství Evropy asi nepojede, na jeho postu je jedničkou Coufal. Ale jak Adama znám, nezlomí ho to, naopak namotivuje. Je mi sympatický i tím, jak působí v rozhovorech. Slyšela jste, co říkal, že bude dělat v letadle do Norska?

Počítat mráčky.

Jo, to je přesně on. Fotbalisté mluví do médií často monotónně, frázovitě. Adam je svůj. Rozumný, originální, bezprostřední. Víc takových. Ale bohužel jak znám českou veřejnost, tak mu teď lidé budou spíš psát, ať místo mráčků počítá své ztráty míčů.

Pod asistentem Jaroslavem Köstlem jste působil v Liberci i Slavii, viděl jste ve hře jeho rukopis?

Ve druhém zápase vysoké postavení wingbeků Gabriela a Juráska. To po nás trenéři taky vyžadovali. Jinak konkrétně za oba Jardy Köstla i Veselého jsem u nároďáku moc rád. Pracanti, kteří fotbalem žijí. I vyjádření trenéra Haška se mi líbilo, když uznal, že proti Norsku byli kluci chvíli na kolotoči a ani proti Arménii nebylo vše super a presink nefungoval. Příjemná změna.

Krejčí nastoupil proti Norsku nezvykle v záloze. Jak se vám zamlouval?

Víc se mi líbí v obraně. Na záložníka nemá takový akční rádius, dynamiku, první dva tři rychlé kroky. Byl u prvního inkasovaného gólu proti Arménii, podcenil to. Ale útočné standardky? Dokáže si balon ve vápně najít a trknout, chybu odčinil. A byl i u našeho druhého gólu, když našel Juráskaa ten pak Chorýho. Na Euro jednoznačně patří. Je to ten správný lídr pro Spartu i reprezentaci.

Jenže teď nemá nejlepší formu.

Ale kolik má v sezoně odehraných zápasů? Myslím, že kritika je přehnaná. Sparta měla náročný program, udržet si dlouhodobě skvělou výkonnost není snadné. Mluvilo se i o jeho přestupu do zahraničí, do Španělska. Ale dobře, že zůstal. Směrem k Euru je důležité, aby pravidelně hrál. Viděli jsme, jak Hložkovi chybí pravidelná minutáž v klubu a jistota v koncovce. Jinak by nejspíš svou první šanci proměnil.

Adam Hložek s míčem v utkání proti Arménii.

Trenér šel s kůží na trh, když Hložka nominoval, ne?

Přišlo by mi nelogické ho vynechat, chtěl ho vidět na vlastní oči. Vždyť Hložan je v nejlepším týmu bundesligy. Ale o nominaci na Euro bude muset rozhodně zabojovat, typologicky je podobný útočník jako Kuchta, který oproti Adamovi nastupuje ve Spartě pravidelně. Myslím, že trenéři se budou rozhodovat právě mezi Hložkem a Kuchtou. Možná na kemp před Eurem pozvou oba a rozhodnou se až tam.

Kuchta, jeden ze tří hříšníků z Belmonda. Kdo z nich by měl jet na Euro? Coufal určitě. Kuchta? Padesát na padesát. Já bych ho vzal. V presinku je strašně nepříjemný, má čich na góly, umí je i připravit a v mezihře je nesmírně platný. Kuba Brabec si dveře na Euro zabouchl.

Co Tomáš Chorý?

Na Euro jet musí, typologicky podobného útočníka nemáme. Silný, houževnatý, pro soupeře nepříjemný. Takového chlapa chcete mít v týmu. V Plzni dává góly a je platný i vzadu, vyhrává obranné souboje. Vidím ho jako žolíka pro Euro, útočníka číslo tři, který naskočí do zápasu a rozhodne.

Jak se ukázal navrátilec Antonín Barák?

Proti Norsku výborně, dal krásný gól. Proti Arménii se nejdřív hledal, středoví hráči se nedostávali tolik do hry, při zakládání útoku jsme viděli hodně ztrát. Nejlíp se jevil Souček. Každopádně na Euru by neměl chybět. Moc jsem nechápal, že ho trenér Šilhavý opomíjí, jistě nešlo jen o fotbal. Hráč italské ligy, silný na balonu, technický, lídr. Viděli jsme, že výměnou trenéra pookřál.

A co Zelený? Norský šikula Bobb mu docela zatápěl.

Kdekoho možná překvapila už jeho nominace. Ale vím, co v něm je a trenéři asi taky. Znám ho dobře, byli jsme spolu v Hradci Králové i ve Slavii. Věřím, že Jarda na Euro pojede. Poctivec, tichý kluk a svědomitý obránce, výborný i dopředu.

Trenér vsadil nejprve na rozestavení se čtyřmi obránci, pak se třemi. Jak na Portugalce?

Viděl bych to spíš na hru ve středním bloku, jestli se čtyřmi nebo třemi obránci? To se nechme překvapit, určitě nebudeme presovat, spíš čekat na vhodnou příležitost pro rychlý protiútok.

A kdo bude brankářskou jedničkou?

Na Matěje Kováře jdou skvělé ohlasy, stává se osobností, ale jedničkou bude Jindra Staněk. Spolehlivý, výborný na brankové čáře. Myslím, že trenéři mají na tomto postu jasno. Ale finální nominace do pole? Vybrat jen dvacet hráčů bude fuška a trenérům to vůbec nezávidím. Snad budou mít šťastnou ruku.