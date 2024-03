Hašek: Když to nejde po dobrém, musí to jít silou. V presinku jsme propadali

„Jsem především rád, že jsem viděl všechny hráče, bylo to příjemných devět dní,“ hodnotil kouč první reprezentační akci od chvíle, kdy se týmu na začátku roku ujal. „Kluci tvrdě makají, to je pro mě do budoucna nejdůležitější. Jsou vnímaví, koncentrovaní, to je ohromně důležité.“

Ale pokud jste po Norsku říkal, že vás výsledek potěšil víc, než výkon, tak teď to platí dvojnásobně, ne?

Musím souhlasit. Zápas vůbec nebyl lehký, byly tam věci, které nechceme, aby se opakovaly. Typologicky to byl jiný zápas, ale hráči už podruhé ukázali morálku, bylo znát, jak moc chtějí vyhrát. Byly tam chyby, ale Arménie hraje podobné zápasy často, neprohrává o víc než gól. Není to lehký soupeř pro nikoho. Chci poděkovat divákům, za stavu 1:1 nás hnali dopředu a moc nám to pomohlo.

Jak na vás zapůsobili nováčci?

Všichni byli na hřišti z nějakého důvodu. Nových kluků tam bylo dost, nemůžete být sehraní za jeden trénink, ale jsou věci, které všichni musí dělat lépe.

Třeba?

Obehrávali jsme to moc pomalu, soupeř se stačil přemisťovat, nedostávali jsme se do kolmých přihrávek po zisku, ani presink nebyl zdaleka ideální. Ale kluci mají všichni srdce, to jsme za devět dní poznali. A to je pro mě důležitější než cokoli. Výkon byl spíš bojovný, což bude podobné třeba i s Gruzií na Euru. Musíme se vyvarovat některých chyb a věřím, že se z toho poučíme.

Nepřišlo vám, že se zápas hodně podobal tomu pátečnímu s Nory?

Cítil jsem, že jsme začali velmi dobře, patnáct minut jsme dominovali, ale pak dostali gól a byli v útlumu. V Norsku jsme nezačali dobře vůbec... V Evropě nenajdete lehké soupeře: když Arménie vyhraje ve Walesu a remizuje v Turecku, kvalitu má. Není to tým, který vám tři body odevzdá, vycítili to i fanoušci. Pomohl nám gól do poločasu, standardka: když to nejde po dobrém, musí to jít silou. A my téhle síly musíme ještě víc využívat.

Reprezentační kouč Ivan Hašek během utkání s Arménií.

Potěšili vás náhradníci Jurásek a Chorý? Řekli si o Euro?

Řeknu to jinak: jsem spokojený s tím, že když jsou kluci na lavičce, žijí s týmem. Fandí si, nikdo si nestěžuje, jsou pozitivní. Toho si hrozně cením.

Naopak vás musel zklamat presink, ne?

Ano, na tom musíme hodně popracovat. Nebylo moc času, těším se, že bude víc, až se sejdeme před Eurem a vyjasníme si detaily. Uznávám, že v presinku jsme propadali.

Co záložník Barák? Neměl hrát výš?

Tonda chce být pořád u balonu, chodí si pro něj, dostává se do hry. To, co jsme od něj čekali, splnil. Ale blok soupeře ho nepustil k tomu, aby dával přihrávky za obranu, což je jeho nejsilnější stránka.

Ještě pár jmen. Jak se vám líbil výkon útočníka Schicka?

Není pro něj lehké hrát dvakrát za sebou, tolik toho teď neodehrál. Nechtěli jsme, aby hrál celý zápas, i tak to pro něj fyzicky bylo náročné. Patrik je hráč, který hraje pro tým. Mohl by být hvězda, ale pracuje i do defenzivy. Kus práce pro tým odvedl.

Kapitán Souček znovu odkopal celých devadesát minut. Je nestřídatelný?

Bylo ve hře, že bychom ho střídali, chtěli jsme vidět tým i bez něj, ale nedošlo k tomu, rozhodli jsme se jinak. Ale určitě nemusí hrát každý zápas 90 minut. Kdyby měl běžecké problémy, reagovali bychom, ale to se nestalo. Taky je pravda, že někdy může vypadnout třeba kvůli kartám, na to se musíme připravit.

Stoper Krejčí dal gól, ale nepřijde vám, že se na něm podepisuje náročný program?

Ano, program mají hodně náročný. Ale ten kluk to otočil gólem. Má úžasné morálně volní vlastnosti, proto je kapitánem Sparty. Nechce nikdy prohrát, to potřebujeme.

Reprezentační kapitán Tomáš Souček během utkání s Arménií.

Není škoda, že nedostal šanci třetí brankář Jaroš?

Situace tomu nenahrávala. Šel by do brány, kdybychom měli náskok, ale zápas byl do poslední vteřiny vyrovnaný.

Útočník Hložek dlouhodobě v reprezentaci zahazuje šance. Jak mu pomoct?

Myslím, že si pomůže sám, góly dávat bude. Do šancí se dostává a když ho vidím na tréninku, jsem přesvědčený, že to prolomí.

A ještě dvojice Vlček – Hranáč, noví stopeři. Zaujali vás?

Jsem hlavně rád, že si poprvé zahráli, jsou mladí, ale mají věk na to, aby už hráli. Jsou to hráči pro budoucnost.

Čekáte, že před Eurem ještě vyskočí nějaké nové jméno?

Můžete čekat, že budeme zase každý týden sledovat všechny adepty. Finální rozhodnutí bude těžké, o to víc musíme za hráči jezdit, mluvit s nimi, sledovat zdravotní stav. Určitě nominace není hotová. Musíme vybrat ty, kteří v tu chvíli budou nejlépe připravení.