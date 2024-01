The Sun: West Ham uplatnil opci na Coufala, ten by ale chtěl lepší smlouvu

West Ham podle listu The Sun uplatnil opci na služby obránce Vladimíra Coufala a prodloužil s ním smlouvu do léta 2025. Český fotbalový reprezentant s tím však prý není ani trochu spokojen, protože by chtěl delší a lepší kontrakt.