Ještě dvě sezony. Lavička se Svobodou prodloužili s Vratislaví smlouvy

„Jsem rád, že jsme učinili další krok. Klub jsem dobře poznal, jeho historii, lidi, kteří v něm pracují, a jsem rád, že zůstanu jeho součástí. Moje pracovní filozofie se nemění. Chceme se dále posouvat a dosáhnout stanovených cílů, a to je možné pouze díky závazku a společné práci celého týmu, hráčů, všech zaměstnanců klubu a příznivců,“ citovaly Lavičku klubové stránky.

Sedmapadesátiletý Lavička v minulosti vedl Liberec, Žižkov, třikrát Spartu, dvakrát reprezentaci do 21 let a působil i v Sydney.

V Slasku nastoupil v lednu 2019. Zatímco v předchozí sezoně skončil s týmem po základní části ve skupině o záchranu a od sestupu ho nakonec dělily jen čtyři body, tentokrát s ním po 30 kolech obsadil čtvrtou příčku a čeká ho boj v elitní skupině o titul.

„Trenér Lavička splnil úkoly, které jsme si předsevzali na začátku naší spolupráce. Nejprve provedl tým náročným obdobím, kdy bojoval o záchranu, a poté si mužstvo pod jeho vedením v poklidu zajistilo místo v mistrovské skupině,“ uvedl předseda klubu Piotr Wasniewski.

„Po roce a půl jeho působení v našem klubu můžeme s jistotou říci, že to, co jsme o něm dříve slyšeli, se potvrdilo. Není to jen profesionál, ale také prvotřídní člověk, který respektuje každého, s kým pracuje,“ dodal Wasniewski.