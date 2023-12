Zbláznil se mi mozek, řekl šéf tureckého klubu. Po inzultaci sudího odstoupil

„Aby se předešlo dalšímu poškození klubu Ankaragücü, tak jeho fanouškům a komunitě chci oznámit, že jsem rezignoval na pozici šéfa klubu,“ oznámil Koca v klubovém prohlášení na sociální síti X.

Napadeným byl rozhodčí s licencí FIFA Halil Umut Meler. Ten podle webu CNN po zápase Ankaragücü proti Rizesporu řekl, že mu Koca vyhrožoval zabitím.

Incident se stal v pondělí, kdy hostující klub Rizespor v nastaveném čase vyrovnal na 1:1. Koca přiběhl k rozhodčímu a dal mu pěstí. Když sudí Meler ležel na zemi, kopali do něj ještě nejméně dva členové realizačního týmu domácích.

Mezitím fanoušci týmu Ankaragücü Kocu podporovali a jásali. Na hřiště se snažili dostat také fanoušci z tribuny. Proti nim musela zasáhnout ochranka.

„Koca mi řekl, že mě dorazí a následně, že mě zabije,“ tvrdí sudí. Na fotografiích je vidět, že má oteklé levé oko. Skončil s otřesem mozku a menší zlomeninou v obličeji v nemocnici.

Odtud byl ve středu ráno propuštěn. „Kromě oteklého oka už nemá žádné potíže,“ uvedl primář nemocnice Acibadem v Ankaře Mehmet Yorbulut s tím, že zlomenina v obličeji se brzy zahojí. Rozhodčí po propuštění zamířil domů do Izmiru a na cestě měl policejní doprovod.

Turecký ministr spravedlnosti prohlásil, že policie zatkla tři lidi, kteří se na incidentu podíleli.

Koca tvrdí, že se mu zatmělo před očima. „Zbláznil se mi mozek. Už si nepamatuji, co jsem udělal,“ řekl. „Byla to reakce na chybná rozhodnutí rozhodčího. Chtěl jsem na něj jen slovně reagovat a plivnout mu do obličeje,“ dodal.

Turecká asociace do odvolání zastavila soutěž na neurčito. Potvrdila zahájení trestního řízení proti osobám, které se do incidentu zapojily. „Klub, jeho prezident, manažeři a všichni, kteří Melera napadli, budou co nejpřísněji potrestáni,“ uvedla asociace.

Redakce CNN požádala o komentář mezinárodní federaci FIFA. Její šéf Gianni Infantino se k situaci vyjádřil na Instagramu.

„Ve fotbale, na hřišti i mimo něj, není absolutně žádné místo pro násilí,“ uvedl Infantino. „Bez rozhodčích není fotbal. Oni, hráči, fanoušci a další lidé musí být v bezpečí a proto vyzývám příslušné orgány, aby zajistily, že to bude respektováno na všech úrovních.“

Klub Ankaragücü je v tabulce turecké ligy 11. s 18 body. Jeho pondělní soupeř Rizespor je o tři místa nad ním, získal 22 bodů.