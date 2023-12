Další turecká aféra: Šéf na protest odvedl celý tým, Deli prosil na kolenou

Předseda Istanbulsporu stáhl fotbalisty svého týmu krátce poté, co domácí Paul Onuachu vstřelil gól na 2:1. Časomíra na ukazatelích se zastavila v 74. minutě.

Podle agentury Reuters se předtím hosté dožadovali penalty. Ve vápně totiž zůstal na zemi Loshaj, sudí však pokutový kop nenařídil a na druhé straně skórovali domácí.

Istanbulspor chtěl přezkum na videu, sudí Ali Sansalan však uznal gól.

V tu chvíli už z tribuny sbíhal hostující předseda Ecmel Faik Sarialioglu s jasným stanoviskem: „Pánové, odcházíme!“

Hráčům se ale nechtělo, na sociálních sítích se objevily i záběry klečícího bývalého slávistického stopera Deliho, jak drží Sarialioglua a prosí. Reprezentant Pobřeží slonoviny ale neuspěl, stejně jako šéfův domácí protějšek.

azzurri calcio @leshibamosheu Türkiyede futbolun tek karelik özeti, oynamak isteyen oyuncular, oyuna devam edebilmek için futbolu esir alan zengin başkanın ayaklarına kapanıyor. #simondeli #istanbulspor https://t.co/uaPAPODhIC oblíbit odpovědět

„Snažil jsem se,“ řekl domácí prezident Ertugrul Dogan pro tureckou pobočku BBC. „Nikdy se k nikomu nechoval hrubě. Řekl mi: ‚Nejde o tebe, ale já už nezvládám to, co se děje,‘ a udělal to, co udělal. Nezmůžeme nic jiného, než ho respektovat. Koneckonců je to jejich věc.“

„Každopádně bychom si měli sednout a vážně si promluvit o tom, co se tu děje,“ dodal. „Navíc máme instituce, které musejí konat, aby naše značka neztratila hodnotu. Takové množství incidentů jsem tady nezažil.“

Domácí kouč na rozverné hosty jen nevěřícně koukal. „Smutný den fotbalu, nezbývá než čekat, jak rozhodne někdo nahoře,“ krčil rameny Abdullah Avci.

„Není co řešit,“ napsal pak hostující Sarialioglu ve skromném prohlášení poté, co opustil stadion. „Víc komentovat nebudu, všem přejeme úspěch.“

Stejně jako události z minulého týdne bude případ řešit tamní fotbalová federace.

Turecká superliga se totiž rozběhla po týdenní pauze nařízené za incident z minulého pondělí, který otřásl fotbalem v zemi a odsoudili ho i politici. Po remíze 1:1 s Rizesporem napadl rozhodčího Halila Umuta Melera přímo na hřišti předseda Ankaragücü Faruk Koca.

Udeřil ho do obličeje a do sudího poté na zemi kopali další lidé. Koca dostal doživotní zákaz působení ve fotbale, klub musí odehrát pět domácích zápasů bez diváků a zaplatit pokutu v přepočtu 1,5 milionu korun.