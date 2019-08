Trenére, co tu děláte? Jak si Mihajlovič z chemoterapie odskočil na zápas

„Před měsícem sice říkal, že by u toho rád byl, ale my jsme to fakt neočekávali,“ pousmál se hostující útočník Riccardo Orsolini do kamer televize Sky Italia. „Trochu zhubnul, ale jinak je pořád stejný! To odhodlání a vášeň tam je pořád,“ dodal.

Padesátiletý srbský trenér Mihajlovič trpí akutní leukémií, což oznámil v polovině července na narychlo svolané tiskovce. Výsledky testů ho zdrtily, přiznal, že jej přemohl pláč. „Promítal jsem si život před očima,“ hlesl.

Zároveň ale prohlásil: „Už se nemůžu dočkat, až budu v nemocnici a začnu bojovat. Je to agresivní, ale porazitelné.“

A tak bývalý fotbalista Sampdorie Janov či římského Lazia bojuje. Ve špitále strávil posledních jedenačtyřicet nocí, kontakt s týmem nicméně neztratil. Na lůžku sleduje živá videa z tréninků, s hráči komunikuje prostřednictvím videohovorů – a v ještě v týdnu jim říkal, že se necítí nejlépe.

E poi, in mezzo a giornate psicotiche, con il mondo che gira intorno, mi fermo a guardare questo meraviglioso angolo di calcio e speranza... e l’esempio sei sempre TU e la tua splendida famiglia! Grazie #sinisamihajlovic #Mihajlovic #ariannamihajlovic ♥️ pic.twitter.com/SlqjJZyVkY — Simona Ventura (@Simo_Ventura) August 25, 2019

Přesto je překvapil.



Že se Mihajlovič objeví na lavičce, oznámil klub prostřednictvím sociálních sítí hodinu před zápasem. „Kouč nám tím udělal velkou radost!“ uvedl Orsolini. „Jen mě mrzí, že jsme mu to nevrátili vítězstvím,“ dodal po remíze.