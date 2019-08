Zmrhal debutoval v italské lize, byl u výhry Brescie

O vítězství Juventusu rozhodl v úvodu kapitán Giorgio Chiellini. Gól dal i Cristiano Ronaldo, ale videoasistent za pomoci ofsajdových čar odhalil, že měl rameno o milimetr za kolenem posledního bránícího hráče.

VAR denies Cristiano Ronaldo!



His goal is disallowed after he was ruled offside ❌ pic.twitter.com/v3LNTn1Vj4 — ESPN FC (@ESPNFC) August 24, 2019

V základní sestavě Juventusu nenastoupili mladý nizozemský obránce De Ligt, který v létě přišel z Ajaxu za téměř dvě miliardy korun, ani Aaron Ramsey z Arsenalu. V útoku naopak nechyběl Higuaín, který se vrátil z hostování v Chelsea. Na lavičce scházel nemocný trenér Maurizio Sarri, který se zotavuje ze zápalu plic

Chiellini poslal Juventus do vedení v 21. minutě, kdy tečoval střelu Alexe Sandra.

Parma poté postupně vyrovnala hru, a i když to v závěru vypadalo, že hostům docházejí síly, vyrovnat se jí nepodařilo.

V utkání Neapole na hřišti Fiorentiny se do vedení dostali domácí, ale pak k obratu zavelel Lorenzo Insigne. Ještě v první půli z penalty zvýšil na 2:1, a když Neapol neudržela vedení 3:2, postaral se chvíli po gólu domácích na 3:3 o rozhodující zásah. Za Fiorentinu v závěru nastoupil Franck Ribéry, který do Itálie přišel po dvanácti letech v Bayernu Mnichov.

Zmrhal, který přišel do Brescie v srpnu ze Slavie za údajných 96 milionů korun, přišel na hřiště v 71. minutě za stavu 1:0 pro hosty. O jediný gól zápasu se postaral v 53. minutě z penalty Alfredo Donnarumma, který skóroval při prvním ligovém startu. Něco takového se některému z hráčů Brescie podařilo naposledy v roce 1997.

AS Řím zahájil sezonu remízou 3:3 s Janovem. Český útočník Patrik Schick, který by měl podle médií v nejbližší době odejít na hostování s opcí do Lipska, sledoval zápas pouze z lavičky. Domácí třikrát vedli, ale Janov pokaždé dokázal vyrovnat. Na konečných 3:3 upravil v 70. minutě Cristian Kouame.

Nedařilo se AC Milán, který prohrál 0:1 v Udine. Český reprezentační záložník Antonín Barák, který velkou část minulé sezony vynechal kvůli zdravotním problémům, byl připravený na domácí lavičce, ale do utkání nezasáhl.

O vítězství Udinese rozhodl v 72. minutě Rodrigo Becao a odbyl si povedený první start v Serii A. Milánskému týmu se naopak vůbec nedařilo a za celý zápas nevyslal ani jednu přesnou střelu na branku. Rossoneri do nové sezony vstoupili porážkou popáté za posledních osm let.



Výsledky 1. kola: Parma - Juventus Turín 0:1 (21. Chiellini), Fiorentina - Neapol 3:4 (9. Pulgar z pen., 52. Milenkovič, 65. Boateng - 41. z pen. a 67. Insigne, 38. Mertens, 56. Callejón), Udine - AC Milán 1:0 (72. Becao), AS Řím - FC Janov 3:3 (6. Ünder, 30. Džeko, 50. Kolarov - 16. Pinamonti, 43. Criscito z pen., 70. Kouame), Cagliari - Brescia 0:1 (53. Donnarumma z pen.), FC Turín - Sassuolo 2:1 (14. a 55. Zaza - 69. Caputo), Hellas Verona - Boloňa 1:1 (37. Veloso - 15. Sansone z pen.), Sampdoria Janov - Lazio Řím 0:3 (38. a 62. Immobile, 56. Correa), Spal Ferrara - Bergamo 2:3 (7. Di Francesco, 27. Petagna - 71. a 76. Muriel, 34. Gosens).



ACF Fiorentina : SSC Neapol 3:4 (1:2) Góly:

9. Pulgar

52. Milenković

65. K-P. Boateng Góly:

38. D. Mertens

42. L. Insigne

56. Callejón

67. L. Insigne Sestavy:

Drągowski – Venuti, Pezzella (C), Milenković, Lirola – Pulgar, Badelj (73. Benassi), Castrovilli – Sottil (77. Ribéry), Vlahović (61. K-P. Boateng), Chiesa. Sestavy:

Meret – Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui (71. Ghoulam) – Callejón, Allan (72. Elmas), P. Zieliński, L. Insigne (C) – Ruiz – D. Mertens (84. Hysaj). Náhradníci:

Terracciano – Benassi, Biraghi, K-P. Boateng, Ceccherini, Cristóforo, Montiel, Ranieri, Ribéry, Simeone, Terzić, Żurkowski. Náhradníci:

Karnezis, Ospina – Elmas, Gaetano, Ghoulam, Hysaj, Chiricheş, Luperto, Nikola Maksimović, Malcuit, Verdi, Younes. Žluté karty:

90+4. K-P. Boateng, 90+5. Pezzella Žluté karty:

19. Allan, 20. Callejón, 24. Rui, 90+1. P. Zieliński Rozhodčí: D. Massa