Ronaldo: Dnešní ceny hráčů jsou mimo, já bych musel stát třikrát tolik

Když v roce 2009 Cristiano Ronaldo přestoupil z Manchesteru United do Realu Madrid, stál přibližně 100 milionů eur, v přepočtu asi dvě a půl miliardy korun.

O čtyři roky později za podobnou částku koupil Real i Garetha Balea z Tottenhamu. Tenkrát to byly mimořádné sumy, mimozemské, z jiné planety.

Když však dal v roce 2017 zámožný majitel Paris St. Germain za Neymara z Barcelony 222 milionů eur (takřka šest miliard korun), sumy přesahující sto milionů eur přestaly být výjimečné.

Obrovské částky začaly kluby platit i za průměrné hráče - ve srovnání s Ronaldem, Neymarem či Messim.

Série A Italská liga, los 1. kola sobota 18.00: Parma - Juventus, 20.45: Fiorentina Neapol

neděle 18.00: Udine - AC Milán, 20.45: AS Řím - Janov, Cagliari - Brescia, Verona - Boloňa, SPAL Ferrara - Atalanta Bergamo, FC Turín - Sassuolo, Sampdoria Janov - Lazio Řím

pondělí 20.45: Inter Milán - Lecce Přímé přenosy na Digi Sportu.

Barcelona si za prodej Neymara pořídila Dembelého z Dortmundu či Coutinha z Liverpoolu, za každého dala víc než sto milionů eur, Dembelé stál v přepočtu asi 3.2 miliardy korun, Coutinho byl ještě o 600 milionů korun dražší.

Devatenáctiletý portugalský objev Joao Felix z Benfiky šel před pár týdny do Atlétika Madrid za 120 milionů eur (víc než tři miliardy korun). Anglický stoper Maguire stál při přestupu z Leicesteru do Manchesteru United 80 milionů eur. Ano, stoper, který „neumí hrát fotbal“.

Za dvacetiletého nizozemského obránce De Ligta z Ajaxu zaplatil Juventus 70 milionů eur. Loni Chelsea a Liverpool daly podobné peníze za brankáře Kepu Arrizabalagu resp. Alissona. Za brankáře...

„Brankáři a stopeři, ty ceny jsou prostě mimo, s tím nesouhlasím,“ řekl Ronaldo v rozhovoru pro portugalskou televizi TVI. „Ale takový je dnes svět, ve kterém žijeme.“

Češi v italských klubech 1. ligy AS Řím: Patrik Schick

Boloňa: Ladislav Krejčí

Brescia: Jaromír Zmrhal, Aleš Matějů

Sampdoria: Jakub Jankto

Udine: Antonín Barák

Na otázku, kolik by v dnešní době stál on, Ronaldo reagoval: „Podle toho, jak se dnes fotbal dělá? Je to těžké vypočítat, hodně se dbá na potenciál, budoucnost hráče. Dnes má hráč hodnotu 100 milionů eur, i když ještě nic nedokázal,“ přemítal.

„Jestliže má dnes brankář hodnotu 80 milionů, jestliže by mi bylo pětadvacet a měl bych za sebou to co v těch letech, musel bych stát třikrát čtyřikrát tolik. Najdete fotbalistu, který by měl víc rekordů než já? Nemyslím si,“ poznamenal čtyřiatřicetiletý útočník.

I u něj si lze udělat obrázek, jak se přestupové částky vyvíjejí. Když loni ve svých třiatřiceti letech zamířil do Juventusu, stál přibližně o 23 milionů eur (v přepočtu 600 milionů korun) víc než před deseti lety při přestupu do Realu.

V sobotu začne Ronaldo svou dvacátou sezonu v profesionálním fotbale, s Juventusem vstoupí do ligy duelem v Parmě.

„Moje motivace je posedlost úspěchem, to přiznávám. Ale je to dobrá posedlost, ne? Vím, že patřím do historie fotbalu. Vím, že jsem jeden z nejlepších. Klidně bych mohl za rok skončit, peněz jsem vydělal dost. Ale taky můžu hrát do čtyřiceti. Pořád mě baví získávat trofeje, týmové i individuální, hledat nové výzvy. Pořád mám motivaci. Až ji mít nebudu, skončím.“

Fenomenální Portugalec je jediným hráčem na světě, který vyhrál tituly v anglické, španělské a italské lize. S národním mužstvem je mistrem Evropy 2016 a v červnu dovedl zemi k triumfu v prvním ročníku Ligy národů.