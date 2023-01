Pekhart je zpátky v Legii Varšava: Jsem šťastný, že jsem se vrátil domů

Téměř dvoumetrový forvard se vrací tam, kde zažil možná nejlepší časy kariéry.

Pomohl ke dvěma titulům, navíc se v ročníku 2020/2021 s dvaadvaceti góly stal nejlepším střelcem polské ligy. Dokázal to jako čtvrtý cizinec v dresu Legie a její devátý hráč v historii.

Za Legii odehrál devadesát duelů a dal v nich devětatřicet branek.

Jenže loni v červnu odmítl podepsat novou smlouvu za horších podmínek, než do té doby měl, podle sportovního ředitele Jacka Zielinského byl totiž nejlépe placeným hráčem klubu a Legia si nevybojovala účast v pohárové Evropě.

Nové angažmá si našel v Gaziantepu. Dvanáct zápasů v turecké lize, jeden gól a štace nedaleko syrských hranici pro Pekharta po půl roce skončila.

A znovu se ozvala Legia Varšava. Po polovině sezony je druhá sedm bodů za Čenstochovou. Za pomoci českého útočníka chce zabojovat o titul, který získala naposledy právě s Pekhartem před dvěma lety.

„S rodinou jsme se ve Varšavě vždycky cítili velmi dobře, hlavně moje dcera, která má velkou radost. Doufám, že se pokusíme o titul, určitě budeme chtít vyhrát domácí pohár, což se nám dlouho nepodařilo,“ poznamenal Pekhart.

Jeho fotbalový životopis je pestrý. Odchovanec Slavie jako dorostenec odešel do Anglie, působil v Tottenhamu a v Southamptonu.

Po návratu do české ligy střílel góly za Slavii, Jablonec i Spartu. Následoval přestup do Německa, hrál bundesligu za Norimberk a Ingolstadt.

Pak zamířil za sluncem do AEK Atény, izraelského Hapoelu Beer Ševa i na Kanárské ostrovy do Las Palmas. V únory 2020 šel do Legie, kam se po krátkém působení v Turecku vrátil.

Za národní mužstvo odehrál 26 utkání a dal dvě branky. Naposledy reprezentoval loni v listopadu právě v tureckém Gaziantepu, kde Česko podlehlo 1:2.