Dva tituly i král střelců. Pekhart se loučí s Legií, klub potvrdil konec

„Díky za to, jak jsi reprezentoval naše barvy. Díky za všechny ty góly. Ať se ti na příští štaci daří!“ vzkázala Legia českému forvardovi na sociálních sítích.

Její vedení už na začátku června informovalo, že Pekhart odmítl nabídku na prodloužení smlouvy a pravděpodobně odejde. Nyní je jeho konec potvrzený.

Vytáhlý útočník přišel do Legie v zimě 2020 a pomohl jí ke dvěma mistrovským titulům.

V první celé sezoně po příchodu ze španělského druholigového Las Palmas se Pekhart stal s 22 góly králem střelců polské ligy a byl vyhlášen nejlepším útočníkem a cizincem soutěže.

To mu pomohlo k návratu do reprezentace po sedmi letech, dokonce jej trenér Jaroslav Šilhavý nominoval na Euro 2021, kde Češi postoupili do čtvrtfinále. Pekhart na turnaji odehrál patnáct minut ve skupině proti Anglii.

Uplynulý ročník mu ale zdaleka tolik nevyšel a nedařilo se ani Legii, která skončila desátá. Pekhart se trefil devětkrát.