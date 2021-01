Koeman roztrpčený pohárovým prostředím: Fotbal na umělé trávě není fotbal

„Podle mě fotbal na umělé trávě není fotbal,“ citoval Koemana deník El País. „Chápu, že tyhle týmy mají v poháru výhodu domácího prostředí. A je to podle mě správně. Ale mělo by to záležet na stavu trávníku a osvětlení,“ přidal sedmapadesátiletý trenér.

Barcelona proti Cornelle, která v předchozím kole senzačně vyřadila vedoucí celek nejvyšší soutěže Atlético Madrid, bude šetřit některé opory. „Naši mladí hráči a ti z rezervy jsou na umělku zvyklí, protože na ní hrají od dětství,“ uvedl mistr Evropy z roku 1988.

„Starší hráči na ní ale hráli, kdo ví kdy, a to se nám může stát osudným. Míč na ní má jiný odskok, a když je mokrá, tak je velmi rychlý. Ale nevymlouváme se a musíme se na to připravit,“ uvedl Koeman, který bude postrádat Lionela Messiho, protože argentinská hvězda nemůže hrát kvůli červené kartě.