Záhadný vzkaz Simeoneho po šokujícím vyřazení: Když tu budu příští rok...

Atlético Madrid je lídrem španělské ligy, navzdory tomu, že odehrálo o dva zápasy méně než druhý Real Madrid.

V současném ročníku dosud utrpělo jen dvě porážky ve všech soutěžích: v Champions League na Bayernu Mnichov a v La Lize na Realu.

Ve středu večer však propadlo v domácím poháru. Na hřišti s umělou trávou, které mělo užší a kratší rozměry, než jsou ty maximální, podlehlo domácí třetiligové Cornelle 0:1.

Senzace.

Také trenér vítězů Guillermo Romo byl z toho tak překvapený... Když se šel po utkání pozdravit se svým protějškem, vypadalo to, že se Simeonemu za vyřazení omlouvá.

„Odehráli jsme mimořádný zápas a měli i trochu štěstí,“ řekl Romo. „Pro Atlético to bylo těžké, hřiště je menší a na umělé trávě není míč tak rychlý, jak by potřebovali.“

Vážný kandidát na španělský ligový titul nestačil na mužstvo, jež je až sedmé z jedenácti týmů tabulky v jedné z deseti skupin třetí španělské úrovně, kterou hraje celkem 102 klubů.

Klub sídlí v Cornella de Llobregat na jihozápadním předměstí Barcelony a prohrál poslední tři podzimní zápasy.

„Vždycky chceme vyhrát, ale postup si zasloužil soupeř. Líp se vypořádal s podmínkami zápasu,“ pravil Simeone. „Hráli svou hru, jak si ji naplánovali. Udrželi svoje tempo, intenzitu. Hrálo se víc podle jejich not než podle našich. Můžu jim jen poblahopřát.“

Pro Atlético jde o jednu z nejbolestivějších porážek v Simeoneho éře, který mužstvo převzal v lednu 2012 a patří k nejlíp placeným klubovým trenérům světa.

Už v loňském pohárovém ročníku Atlético selhalo, když o kolo dál podlehlo třetiligovému týmu z Leónu. Z toho vyplývá, že středeční výpadek nebyl tak úplně náhodný.

Simeone sice nenasadil všechny opory, ale do zápasu vyslal silnou sestavu. Hráli Joao Felix, Lodi, Jose Gimenéz, Saúl, Felipe či Angel Correa. Domácí skórovali ze standardky už v sedmé minutě. Bránění těsného náskoku jim ulehčilo i vyloučení hostujícího Sancheze po hodině hry.

„Omlouváme se fanouškům, za porážku si můžeme sami,“ prohlásil záložník Saúl Níguez. „Byl to klasický pohárový zápas a na takovém hřišti rozhoduje každý detail. Soupeř hrál dobře, byl lepší než my. My máme v poslední době problém s tím, když rozhoduje o všem jeden zápas.“

Momentka z utkání Královského poháru mezi třetiligovou Cornellou a Atlétikem Madrid. Na snímku hostující Angel Correa.

Atlético je desetinásobným vítězem španělského Královského poháru, naposledy však trofej vyhrálo v roce 2013, v první Simeonově sezoně. O rok později bylo španělským ligovým šampionem.

I když je až tím třetím vzadu za Realem a Barcelonou, aktuální ligový ročník rozjelo parádně a je vážným aspirantem na titul, byť odehrálo teprve patnáct z osmatřiceti zápasů.

Ale i tak překvapilo trenérovo vyjádření „pokud tu budu ještě příští rok“. Byl to podobný šok, jako porážka v Cornelle. Že by argentinský kouč končil?

„Ve fotbale se všechno pořád mění a musíte být otevření všem možnostem. v Atlétiku jsem velmi šťastný, ale musíte respektovat všechno, co klub rozhodne,“ vysvětlil Simeone, který má smlouvu do léta 2022.