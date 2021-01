Messi a jeho červená. Hrozí stop na čtyři i víc duelů, Koeman zkrat chápe

Messi v posledních sekundách nedělního střetnutí neudržel nervy v souboji s Asierem Villalibrem, který do něj nejprve drkl ramenem.

Barcelonský kapitán na to reagoval úderem zezadu do hlavy a jeho protivník, mimo jiné autor branky na 2:2 z 90. minuty, která duel poslala do prodloužení, spadl na zem. Hlavní rozhodčí Jesús Gil Manzano poté Messiho po intervenci VAR vyloučil.

Do zápisu o utkání Manzano uvedl, že Messi „uhodil soupeře rukou za použití přehnané síly“. Závažností fotbalistova provinění se bude na svém nejbližším zasedání zabývat výbor soutěže.

Španělský server AS uvedl, že tamní disciplinárka může na Messiho reakci aplikovat dva paragrafy.



Podle prvního, který hovoří o surové hře v souboji bez balonu (mimo dění hry), fotbalistovi hrozí dvou až třízápasová stopka. AS zmiňuje, že tento popis incidentu ze Superpoháru odpovídá.

Pokud však komise usoudí, že Messi soupeře mimo hru napadl, může mu zakázat činnost na čtyři až dvanáct utkání.

Barcelonský kouč Ronald Koeman bezprostředně po utkání s Messim soucítil, vyjádřil pro jeho chování pochopení.



„Dokážu porozumět tomu, co Leo udělal,“ podotkl Koeman. „Netuším, kolikrát ho v zápase faulovali. Od hráče, který se často snaží driblovat, vést balon u nohy, je asi normální zareagovat, když se vás neustále pokoušejí nedovoleně zastavovat. Ale musím se na ten faul ještě pořádně podívat.“



Messi, jenž byl proti Athletiku faulovaný osmkrát, obdržel teprve čtvrtou červenou kartu ve své kariéře.

Jednu viděl ještě v barcelonské rezervě v roce 2005, dvakrát byl vyloučen v reprezentaci - poprvé ve stejném období při debutu za národní mužstvo, podruhé během utkání o třetí místo v Copa América před dvěma lety.