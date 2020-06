Večer hraje Messi! Už chci kopat do balonu, hrát fotbal je dar, vyznal se

9:56 , aktualizováno 9:56

Jindy by to byla na Mallorce fotbalová událost roku. Atrakce nejen pro domácí fanoušky, ale i pro stovky, možná tisíce turistů, kteří si ani při dovolené na ostrově lemovaném nádhernými plážemi nehodlají odříct návštěvu stadionu. Třiadvacet tisíc míst na zakulaceném stánku Son Moix by se před desátou večer zaplnilo, u vchodů by se stály fronty a z tribun by se neslo hromové: Vamoooos!