Vaclík se v půli musel povinně převléct. Bez diváků to bylo smutné, říká

La Liga je po německé bundeslize druhou z elitních evropských soutěží, která se po nucené přestávce rozjela.

A hned nabere zběsilé tempo. Až do 19. července se hraje každé tři až čtyři dny. Bez diváků.

„Bez lidí to bylo zvláštní, protože jsem to zažil po delší době. Bylo to smutné, protože zrovna takový zápas by si plné hlediště zasloužil. Ale nedá se nic dělat, věděli jsme, že se na to musíme připravit, a myslím, že jsme se na to připravili dobře,“ pochvaloval si Vaclík.

Španělsko je jednou z nejvíc postižených zemí nemocí covid-19. I proto fotbalisté musí dodržovat přísná hygienická opatření.

Z hotelu z předzápasového soustředění cestovali dvěma autobusy, na obličeji museli mít roušky. Při vstupu na stadion jim měřili teplotu. „A v poločase jsme se museli povinně převléknout, což já třeba normálně nedělám,“ líčil Vaclík v rozhovoru pro agenturu ČTK.

V úvodu včasným vyběhnutím zmařil soupeři šanci. Na své desáté čisté konto v ligovém ročníku se jinak moc nenadřel, Sevilla byla lepší a zápas kontrolovala.

„Jak bylo ticho, tak na tom prázdném stadionu bylo krásně slyšet, že si soupeř myslel, že jsem míč sebral mimo vápno. Ale já jsem si byl jistý, že ne. Tohle mi stoprocentně pomohlo. A dál jsme neměli žádnou slabší pasáž,“ poznamenal jedenatřicetiletý brankář.

„Celkově jsme zápas odehráli, jak jsme chtěli. Měli jsme ho pod kontrolou, i fyzicky jsme na tom byli dobře.“

Za normální situace by v hledišti bylo přes čtyřicet tisíc lidí, kteří by vytvořili bouřlivou atmosféru. Bez fanoušků to však prostě pravé derby o Sevillu nebylo.

„Věděli jsme dlouho, že se bude hrát bez lidí, takže i na to jsme byli připraveni. Měl jsem ze všech spoluhráčů pocit, že jsme dobře věděli, o co hrajeme, a od začátku jsme si za tím šli. S koncentrací problém nebyl, na hřišti jsme se dobře slyšeli. Mohli jsme si říct věci, které si normálně v té vřavě říkat nemá cenu,“ podotkl.

„Vyhrát derby a nesmět to oslavit s fanoušky je vždycky smutné a mrzí to. Ale bohužel. Aspoň věřím, že jsme té části Sevilly, která je naše, udělali radost. Že jsme jim udělali hezký večer a po dlouhé době jim přinesli pozitivní emoce, což se teď, kdy se život ve Španělsku zase začíná vracet do normálu, hodí,“ zdůraznil Vaclík.

Sevilla si deset kol před koncem ligy upevnila třetí místo v tabulce, před San Sebastianem a Getafe má čtyřbodový náskok, o další bod víc ztrácí Atlético Madrid. Ale všechny duel 28. kola teprve čeká.

„Teď si výhru jeden den užijeme a přes víkend se musíme připravit na pondělní zápas,“ řekl Vaclík.