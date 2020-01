Legenda Agüero a jeho dva rekordy. Lepší už je pouze Messi, tvrdí trenér

„Stal ses legendou. Je mi ctí, že jsem mohl být u toho,“ klaněl se trenér Pep Guardiola.



Byla to parádní show se vším všudy. Manchester City zvítězil na hřišti poslední Aston Villy 6:1 a právě jedenatřicetiletý Agüero se na tom podílel třemi góly.

Tím prvním - pumelicí zpoza šestnáctky - rekord Thierryho Henryho vyrovnal.

Tím druhým - po sólu mezi obránci a umístěnou střelou k tyči - někdejšího střelce Arsenalu předčil.

A třetí trefu Agüerovi chybnou rozehrávkou darovali sami obránci.

Sečteno a podtrženo: Agüero za necelých devět let v anglické lize stihl 177 gólů v 255 zápasech. V neděli si navíc připsal také dvanáctý hattrick, čímž překonal Alana Shearera.

„Jen jeden útočník na světě je lepší než on, jmenuje se Lionel Messi,“ poznamenal Guardiola. „Ale Sergio se stal ikonou tohoto klubu a anglického fotbalu. Pozvedl celou Premier League.“

Byl součástí první vlny velkých posil, které do Manchesteru City přivábili arabští majitelé, a hned na konci své premiérové sezony památným vítězným gólem v nastavení posledního ligového kola doslova vyrval mistrovský titul z rukou konkurenčním United.



Od té doby Agüero v bledě modrém dresu vybojoval dalších dvanáct domácích trofejí, což je víc než klub předtím získal ve své více než stodvacetileté historii.

„Moc bych Sergiovi přál, aby s týmem vyhrál i Ligu mistrů, protože to je to jediné, co mu na klubové úrovni ještě schází,“ řekl Micah Richards, bývalý obránce City, který Agüerovi před lety nahrál na jeho první anglickou trefu.

Tenkrát proti Swansea nastoupil Agüero sice jen na poslední půlhodinu, přesto při vítězství 4:0 zapsal dva góly a jednu asistenci.

Top 10 nejlepších střelců v historii Premier League Hraje se od roku 1992 1. Alan Shearer 260 gólů

2. Wayne Rooney 208 gólů

3. Andrew Cole 187 gólů

4. Sergio Agüero 177 gólů

5. Frank Lampard 177 gólů

6. Thierry Henry 175 gólů

7. Robbie Fowler 175 gólů

8. Jermaine Defoe 162 gólů

9. Michael Owen 150 gólů

10. Les Ferdinand 149 gólů

Vypráví se o něm, že ho tréninky moc neberou. V zápasech se ale mění v predátora, který toho sice příliš neběhá, ale jakmile cítí kořist, vrhne se po ní. Góly, góly, góly. To je to, co ho zajímá.

Nikdo z hráčů anglické Premier League, který jich nasázel alespoň dvacet, nemá takový střelecký průměr jako on. Agüerovi na jednu trefu stačí pouze 106 minut. V Anglii se usadil a i když se ani po devíti letech pořádně nenaučil jazyk, v týmu je nesmírně oblíbený. Vtipálek. Veselá kopa. A pro fanoušky modla.

Vždyť jen David Silva, který od léta nosí kapitánskou pásku, je v klubu déle než tenhle podsaditý chlapík s blonďatým přelivem.

„Jsem šťastný a děkuji všem spoluhráčům, kteří mi k tomuhle úspěchu pomohli,“ vysoukal ze sebe poněkud nejistou a lámanou angličtinou sám Agüero.

Ještěže na hřišti za něj mluví góly.