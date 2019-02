Hlava, noha, ruka. Agüerův hattrick po argentinsku a rekord je v ohrožení

Podruhé v řadě se trefil už v úvodní minutě - po centru z levé strany přesnou hlavičkou. Pohodlně doklepával míč do brány pravačkou i těsně před pauzou a po ní v pádu krkolomně skóroval potřetí. Bokem? Nebo snad rukou?

„Myslel jsem, že hrudí,“ odpovídal nejprve Agüero reportérovi televizní stanice Sky Sports, „ale když to teď znova vidím na obrazovce, asi to byla moje levá ruka,“ přiznal.

Takže takový hattrick po argentinsku, jak někteří fanoušci s odkazem na Diega Maradonu, autora proslulé boží ruky a také Agüerova tchána, vtipkovali na sociálních sítích.

„Jsme rádi, že tady Sergia máme. Že dal tři góly, je důležité pro něj a hlavně pro nás, navíc je to velký bojovník,“ chválil kouč Pep Guardiola, který ruku neřešil.



Agüero zaokrouhlil počet gólů proti týmům z velké šestky na čtyřicet, což je unikát. Zaznamenal druhý hattrick sezony a v anglické lize už desátý celkově: jen Shearer, legenda z Newcastlu, jich má jedenáct.

Co na tom, že Agüerovi v létě bude už jednatřicet let, že mu na záda v klubu dýchá mladý vlčák Gabriel Jesus. Když je Kun, jak si od dětství nechává přezdívat, zdravý, pořád je číslo jedna.

Nejen v klubu, ale dost možná i v celé soutěži. Komplexní útočník, který je schopný střílet góly z každé pozice, každou částí těla.

Hlavně v domácích zápasech jsou jeho čísla výjimečná: v posledních patnácti startech se přímo podílel na sedmadvaceti trefách!

Dohromady mu na 157 branek v Premier League stačilo 227 zápasů za necelých osm let. V tabulce nejlepších střelců ligové historie je osmý: o pět gólů za Jermainem Defoem, o šest za Robbiem Fowlerem, o osmnáct za Thierry Henrym.

„On už se s tímhle úžasným talentem narodil,“ pronesl Guardiola, jeho trenér.

Manchester City proti Arsenalu napravil nečekané úterní zaváhání z Newcastlu, kde padl 1:2. Na první příčku tabulky aktuálně ztrácí dva body, lídr z Liverpoolu však teprve v pondělí večer nastoupí proti West Hamu a znovu může odskočit.

„Kdyby se jim to povedlo, bylo by to těžké,“ připustil španělský kouč. „Ale znáte to, fotbal je tak nepředvídatelný. Uvidíme, co se stane, pro nás je každopádně nejdůležitější připravit se na náš další zápas.“

Ten následuje už ve středu, kdy Manchester City předehrává 27. kolo proti Evertonu.