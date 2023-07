Mahriz a Henderson odcházejí z anglické ligy do Saúdské Arábie

Lukrativní nabídky ze Saúdské Arábie zlákaly další dvě fotbalové hvězdy. Alžírský útočník Rijád Mahriz přestoupí podle BBC za 30 milionů liber (826 milionů korun) z Manchesteru City do al-Ahlí. Anglický záložník Jordan Henderson má namířeno z Liverpoolu do al-Ittifáku, který za něj zaplatí 12 milionů liber (330 milionů korun) plus bonusy.