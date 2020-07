Architekt Zidane, velebí Real svého trenéra. My byli slabí, řekl Messi

Messi o sezoně Barcelony "Real od restartu sezony neprohrál, což je působivé, ale i my jsme mu pomohli k titulu. Ztráceli jsme zbytečně body. Musíme být kritičtí k tomu, jak jsme hráli, počínaje hráči a zbytkem klubu," prohlásil barcelonský kapitán Lionel Messi po čtvrteční domácí porážce s Osasunou Pamplona. "Nechtěli jsme skončit takhle. Zápas s Pamplonou shrnuje celý náš rok. Byli jsme hodně nevyzpytatelné a slabé mužstvo, kterému se snadno dávaly góly. Soupeři nás poráželi intenzitou a odhodláním. V průběhu sezony jsme byli velmi nestabilní a ztráceli jsme body, kde jsme nemuseli." "Cítíte z týmu, že se snaží, ale že není schopný dokončit práci. V prvním poločase byla Pamplona lepší než my, reagovali jsme jen ve druhé půli. Zdá se, že čekáme na to, až dostaneme gól." Barcelona neuspěla v domácí lize ani v poháru, kde vypadla ve čtvrtfinále s Bilbaem. Zůstala jí jen šance v Champions League. "Jestli chceme vyhrát Ligu mistrů, musíme se hodně zlepšit. Pokud se nám to nepovede, pak s Neapolí prohrajeme," řekl Messi.

(ČTK)