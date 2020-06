Střílí góly, patří k legendám Realu. Tak proč má Benzema tolik kritiků?

Díky gólu, ke kterému si Benzema pomohl diskutabilním zpracováním, Real vyhrál 2:1 v San Sebastianu a poskočil po 30 kolech do čela tabulky před Barcelonu.

Podívejte se na Benzemův gól na hřišti San Sebastianu:

Co už tak logické není?



Že se o Benzemovi dlouhodobě píše a mluví tak málo. A když už, tak často negativně.

Jen se přiznejte: naskočí vám jeho jméno automaticky, když si máte vybavit top útočníky současnosti? Pravděpodobně vám na první dobrou proletí hlavou jiné persony.

Messi, Ronaldo, Neymar, Salah, Mbappé, Agüero, Kane, Suárez...

A proč ne Benzema?

To je trochu záhada, protože kdyby mezi špičku nepatřil, těžko by si dres číslo devět v Realu držel už jedenáctou sezonu.

Trenér Zinédine Zidane si bez něj sestavu neumí představit a před novináři se opakovaně nechal slyšet: „Říkejte si, co chcete, pro mě je Karim nejlepší devítka na světě.“

Jenže se pořád najde plno těch, kterým na něm něco nevoní. Ať už jde o novináře, soupeře, nebo o vlastní fanoušky.

Že už za Real nasázel 244 gólů? Málo, za 504 zápasů jich měl mít víc!

Že během posledních deseti let osmkrát překonal dvacetibrankovou hranici a letos možná potřetí pokoří třicítku? Nic moc, útočník v Realu musí být produktivnější!

Že je nezištný a spoluhráčům spoustu tref připraví? Jeho problém, od hroťáka se čekají góly!

Že pravidelně bojuje o trofej pro nejlepšího střelce La ligy? No a? Ještě ji ani jednou nezískal, i teď ztrácí na Messiho čtyři branky!

Jako by nestačilo, že minulý týden Benzema přeskočil legendárního Ference Puskáse a v pořadí nejlepších střelců historie Realu je už pátý: před legendami, jako jsou Gento, Butragueňo nebo Sánchez. Výš jsou už jen Cristiano Ronaldo, Raúl, Di Stéfano a Santillana.

„Góly dávám pro ty, kteří umějí ocenit mou roli na hřišti.“

I tak se často spekuluje, jak dlouho ještě bude Real Benzemovi věřit. V létě se určitě bude znovu řešit, jestli dvaatřicetiletému Francouzovi nepřibude konkurent. Nad tím už musí Benzema mávnout rukou: Pche, to tu bylo tolikrát!



V Realu přežil sedm trenérů. O místo bojoval s Higuaínem, Moratou, Balem, Jovičem, teď se na něj tlačí brazilské zázraky Rodrygo a Vinícius. Ale když jde do tuhého, na hřišti dál řádí buldok s alžírskými kořeny. To jeho sedmnáct ligových gólů teď pomohlo Realu do čela.

Divíte se tedy, že ho občas naštve, když necítí dostatek uznání?

„Nemám rád, když se do mě lidi navážejí po zápasech, ve kterých hraju dobře,“ kabonil se už mnohokrát. „Góly dávám pro ty, kteří umějí ocenit mou roli na hřišti.“

Do této skupiny se zjevně neřadili redaktoři francouzského deníku L’Equipe, kteří loni sestavovali žebříček patnácti nejlepších útočníků současnosti. Benzema chyběl a na Twitteru si rýpl: „Hej, chlapi, máte mě aspoň na šestnáctém místě?“

Doma ve Francii si ho necení tak, jak by se dalo čekat, jenže za to si útočník s divokýma očima může sám. Soustem pro novináře se stal už jako teenager, když neopatrně prohlásil: „Srdce mám v Alžírsku. Francii budu reprezentovat proto, že s ní cítím větší šanci uspět.“

U soudu musel později vysvětlovat sex s nezletilou prostitutkou, ale nejvíc si zavařil, když před pěti lety vydíral reprezentačního spoluhráče Mathieu Valbuenu: vyhrožoval, že pokud nezaplatí, zveřejní jeho intimní video. Sám francouzský premiér Manuel Valls mu pak vzkázal: „Když neumíte jít příkladem, v národním týmu pro vás už odteď není místo.“

Od té doby skutečně Benzema modrý dres neoblékl, takže mu uteklo stříbro z Eura 2016 i zlato z předloňského světového šampionátu. Snad proto se vysmál útočníku Olivieru Giroudovi, který zabral jeho místo: „Těžko můžete srovnávat formuli jedna s motokárou.“

Kontroverze k němu patří, góly ještě víc. A Realu mohou pomoci k titulu.