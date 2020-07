Nejmíň gólů od roku 2009. I tak je Messi nejlepší, ale radost mu to nedělá

Před osmi lety nastřílel v lize za sezonu padesát branek, letos mu na korunu krále střelců stačila polovina. Druhý Karim Benzema z Realu dal 21 gólů.

V minulosti Messi dvakrát překonal metu čtyřiceti ligových gólů.

Messiho góly v La Lize 2004/2005

7 zápasů, 1 gól 2005/2006

17 zápasů, 6 gólů 2006/2007

26 zápasů, 14 gólů 2007/2008

28 zápasů, 10 gólů 2008/2009

31 zápasů, 23 gólů 2009/2010

35 zápasů, 34 gólů 2010/2011

33 zápasů, 31 gólů 2011/2012

37 zápasů, 50 gólů 2012/2013

32 zápasů, 46 gólů 2013/2014

31 zápasů, 28 gólů 2014/2015

38 zápasů, 43 gólů 2015/2016

33 zápasů, 26 gólů 2016/2017

34 zápasů, 37 gólů 2017/2018

36 zápasů, 34 gólů 2018/2019

34 zápasů, 36 gólů 2019/2020

33 zápasů, 25 gólů

Letos si třiatřicetiletý argentinský útočník osobní statistiky vylepšil aspoň asistencemi, měl jich dvaadvacet.

Při předchozích šesti prvenstvích vstřelil Messi vždy minimálně čtyřiatřicet branek.

Naposledy stačilo pětadvacet gólů na trofej pro nejlepšího kanonýra Ruudu van Nistelrooijovi z Realu v ročníku 2006/07.

V té době Messi teprve začínal, vůbec první gól ve španělské lize dal v lednu 2005, když mu bylo sedmnáct.

Messi se nyní stal prvním hráčem, který se nejlepším střelcem La Ligy stal posedmé, šestkrát to dokázal Telmo Zarra z Bilbaa ve 40. a 50. letech minulého století.

„Přál bych si, aby individuální ceny přicházely s těmi týmovými,“ citoval Messiho deník Marca po závěrečném utkání sezony s Alavésem.

Barcelona totiž skončila v tabulce druhá za Realem Madrid, titul nezískala poprvé po dvou letech.

A když se to v týdnu stalo, Messi po domácí prohře 1:2 s Pamplonou v televizním rozhovoru tvrdě kritizoval mužstvo, které podle něj bylo celou sezonu „hodně nevyzpytatelné a slabé“.

„Proti Alavésu to už bylo jiné. Tým ukázal lepší přístup a odhodlání. Byl to pro nás důležitý krok vpřed do zbytku sezony,“ zdůraznil Messi.

Barcelonu v srpnu čeká osmifinálová odveta Ligy mistrů s Neapolí.

Champions League je pro Barcelonu poslední možností, aby tým získal trofej. Naposledy nic nevyhrál v roce 2008.