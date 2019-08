Dybala do Tottenhamu nejde, Lukaku míří do Interu. V Anglii končí přestupy

Druhým rokem se uzavírá přestupové okno v Anglii výrazně dřív než ve zbytku Evropy, den před startem tamní nejvyšší soutěže. Například do Itálie mohou hráči přestupovat do neděle 18. srpna, do Německa, Španělska i Francie dokonce až do 2. září.

Překvapuje, jak na hráčském trhu v posledních hodinách pokročil Tottenham. Velký transfer Paula Dybaly, který byl údajně blízko, však nedotáhne.

Podle Davida Ornsteina, tradičně perfektně informovaného novináře BBC, jednání na poslední chvíli zastavil Juventus, současný klub argentinského reprezentanta.

BREAKING: Tottenham’s proposed move for Paulo Dybala is OFF after Juventus ultimately decided not to sell the 25-year-old Argentina forward #THFC #Juve — David Ornstein (@bbcsport_david) August 8, 2019

Pětadvacetiletý útočník v minulých dnech údajně odmítl přestup do Manchesteru United a podle všeho nyní padá i jeho přestup do Londýna. Tottenham už v létě získal záložníka Tanguye Ndombeleho z Lyonu a na cestě jsou kromě Dybaly také Giovani Lo Celso z Betisu a Ryan Sessegnon z Fulhamu.



Stopera, kterého tolik potřebuje, na poslední chvíli našel konkurenční Arsenal, který za osm milionů liber kupuje Davida Luize, dvaatřicetiletého Brazilce, z Chelsea.

POSILY PRO ARSENAL. Vlevo obránce Chelsea David Luiz po vítězství v Evropské lize, vpravo záložník Dani Ceballos během utkání Ligy mistrů proti Plzni.

Luiz přichází na dva roky jako záplata po odchodu kapitána Laurenta Koscielného do Bordeaux. Klub se snaží prodat také Skhodrana Mustafiho, který se v Anglii nechytil.



Arsenal v létě za rekordní peníze koupil křídelníka Nicolase Pepeho z Lille, a osmnáctiletého středního obránce Williama Salibu ze St. Étienne, který však následující sezonu stráví ještě na hostování ve Francii. Na hostování získal Daniho Ceballose z Realu Madrid, obránce Kierana Tierneyho ze Celtiku by měl představit v nejbližších hodinách.

Bez výraznějších posil vstupuje do nové sezony Liverpool, vítěz Ligy mistrů a anglický vicemistr. Šampion Manchester City podepsal tři nová jména: záložníka Rodriho z Atlétika Madrid a dva obránce Joaa Cancela z Juventusu a Angeliňa z PSV Eindhoven.

Anglický fotbalista Harry Maguire během duelu se Španělskem

Defenzivu vylepšil i Manchester United, který z Harryho Maguirea udělal nejdražšího obránce světa, zaplatil za něj 80 milionů liber, z Crystal Palace zase získal Aarona Wan-Bissaku, objev minulé sezony. A přivedl také Daniela Jamese, rychlé křídlo ze Swansea.



Z Old Trafford naopak po dvou letech odchází Romelu Lukaku, který má před podpisem smlouvy v Interu Milán. Italský klub za něj do Anglie údajně pošle 74 milionů liber.

Chelsea, další elitní klub, v létě kvůli trestu od FIFA posilovat nemůže. Londýnský klub pyká za porušení pravidel o registraci mladých hráčů. Přesto jedno nové jméno na soupisce: Christiana Pulisice koupila z Dortmundu už v zimě, na jaře ho však nechala v Německu hostovat.

Z týmů mimo první šestku znovu utrácel Everton, který natrvalo získal Andrého Gomese z Barcelony, Fabiana Delpha z Manchesteru City a především talentovaného útočníka Moiseho Keana. Z Juventusu přišel za necelých třicet milionů liber, což je na současném fotbalovém trhu relativně nízká částka.

Everton zároveň zatím neuspěl s nabídkami na Wilfrieda Zahu z Crystal Palace a Alexe Iwobiho z Arsenalu. V průběhu dne je však ještě může vylepšit.

Z nováčků nejvíc posílila Aston Villa, která přivedla i záložníka Mahmúda Hasana Trezegueta z Kasimpasy. Egyptský reprezentant byl přitom loni na cestě do Slavie.