Nejlepší start Tottenhamu za šedesát let. Titul? Jen ať fanoušci sní, říká Maddison

V pondělní dohrávce si totiž doma poradili 2:0 s Fulhamem a zvítězili potřetí za sebou.

„Mohl bych si sem sednout, bouchnout oslavně do stolu a říct: ‚To jsme ale skvělý tým.‘ Ale to neudělám, protože vím, že se stále můžeme zlepšovat a je má odpovědnost, abych to zařídil. Jsem si jistý, že se ještě máme kam posunout,“ citovala po utkání Postecogloua BBC.

Gólové prázdno, které mělo po Kaneově odchodu do Bayernu nastat, zatím vyplňuje oživený jihokorejský útočník Son Hung-min, jenž se v lize trefil už sedmkrát. Pro srovnání, v minulém ročníku měl v šestatřiceti utkáních zásahů deset.

„Je to světový hráč,“ poklonil se záložník James Maddison, kterému Son přihrál na druhý gól, ten první zařídil Jihokorejec sám. „Máme spolu skvělý vztah, Sonnyho jsem obdivoval už dříve a je skvělé, že s ním teď můžu hrát. Navíc už se na trávníku docela chápeme a rozumíme si.“

Maddison do Tottenhamu přišel letos v létě ze sestupujícího Leicesteru a pokračuje v tom, co předváděl minulou sezonu. Ke třem ligovým gólům přidal od srpna i pět asistencí a s Kaneovou číslovkou 10 na zádech se velmi rychle začlenil do systému australského stratéga.

„Ukázal, že ten tlak dokáže zvládnout,“ doplnil bývalý anglický fotbalista Jamie Carragher pro televizi Sky. „V momentě, kdy je Son jedním z nejlepších v historii celé Premier League, on mu zdatně sekunduje a ovlivňuje hru celého týmu.“

Postecoglou tým převzal na osmém místě z minulé sezony a ztráta kanonýra Kanea, jenž v ní nasázel třicet branek, měla být pro severolondýnský celek fatální.

James Maddison z Tottenhamu po utkání proti Fulhamu.

„Osmý a bez evropských pohárů. Teď Tottenham dopadne ještě hůř. Až je mi nového trenéra líto,“ předpovídal před startem Premier League legendární záložník Paul Merson.

I díky přirozenější cestě výběru posil bez unáhlených a bezhlavých nákupů velkých jmen pokračuje Postecoglou v tom, co načal v předchozím angažmá v Celtiku, kde dvakrát za sebou získal titul.

Je čtvrtým trenérem od doby, kdy Mauricio Pochettino, jenž nyní vede Chelsea, dostal Tottenham do finále Ligy mistrů v sezoně 2018/19. Klub se pak v následujících ročnících mezi elitní ligovou čtveřici probil jen jednou.

„Proto jsou teď fanoušci tak nadšení. Právem proti jiným rokům cítí, že tentokrát se to může podařit,“ řekl Carragher. „Mnozí z nich možná sní o titulu, ale nakonec můžou být spokojení, když se jim povede dostat do Ligy mistrů.“

„Jen ať sní, to je na fotbale krásné, od toho ty emoce jsou,“ přihodil Maddison. „Oni si to můžou dovolit. Jen my se prvotními úspěchy nesmíme nechat uchlácholit, zvlášť, když míříme na dlouhodobé cíle.“

Tottenham aktuálně spoléhá hlavně na to, aby se žádný z produktivní trojice Son, Maddison a Richarlison nezranil a nezůstal mimo hru příliš dlouho. Ofenzivní body totiž zatím stojí hlavně na nich.

Fanoušci oslavují jihokorejského střelce Tottenhamu Hung-min Sona.

Pokud by navíc udrželi nastolené tempo, Tottenham by si na konci sezony došel pro první titul od roku 1961 – shodou okolností měl právě tehdy stejně dobrý start do soutěže.

„Ale nikdo z nás na to v tuhle chvíli nemyslí. To ani nejde. Jsme teprve na začátku budování,“ kontroval Postecoglou.

Zvlášť, když ostatní kandidáti na trofej ztrácí pouhé dva body. I tak ale musí být pro příznivce Tottenhamu příjemné, když mohou zase aspoň na chvíli snít.