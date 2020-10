Rivalové navrhují reformu Premier League, chtějí méně týmů a větší moc

Pro anglický fotbal by to znamenalo největší změny od roku 1992, kdy Premier League, jak ji známe dnes, vznikla.

Na základě tzv. projektu Big Picture by se soutěž měla zúžit ze současných dvaceti týmů na osmnáct s tím, že ve druhé, třetí i čtvrté lize by zůstalo čtyřiadvacet mužstev.

Project Big Picture Nejdůležitější návrhy Snížení počtu klubů v Premier League z 20 na 18

Konec Ligového poháru a Community Shield (Superpohár)

Konec finančních bonusů pro sestupující

Záchranný balíček pro kluby druhé, třetí a čtvrté ligy ve výši 250 milionů liber



Speciální volební právo v zásadních otázkách pro největší a nejsilnější kluby Premier League



Z Premier League by přímo sestupovaly dva poslední kluby, šestnáctý by hrál se třetím, čtvrtým a pátým týmem z Championship (druhé ligy) v tradičním play off.

Došlo by i na zrušení Ligového poháru, který je často velkými kluby přehlížený, a konec Community Shield, anglického Superpoháru.

Ze všeho nejdůležitější jsou ale finanční rozměry změn:

Liverpool a Manchester United navrhují záchranný balíček ve výši 250 milionů liber pro kluby z organizace English Football League (EFL), kam spadají právě týmy ze druhé, třetí a čtvrté nejvyšší soutěže.

Chtějí zrušit i tzv. zlatý padák, tučný finanční bonus, který dává sestupujícím z Premier League proti týmům ve druhé lize nespornou výhodu.

A v budoucnu by navíc 25 % z příjmů klubů Premier League, například z televizních práv, mělo také zamířit do nižších soutěží.

Šéf EFL Rick Parry takový návrh celkem logicky podporuje, vedení Premier League, které o něm před jeho zveřejněním v deníku Telegraph nevědělo, je však proti.

Součástí navrhovaných změn je totiž i to, že by Manchester United, Liverpool a další elitní týmy z Premier League získaly speciální status, na základě kterého by mohly podpořit či naopak vetovat některá zásadní rozhodnutí – například při schvalování nových vlastníků klubů nebo při rozdělování peněz z televizních smluv.

Systém, v němž nyní všechny zásadní změny v Premier League musí schválit čtrnáct z dvaceti klubů - a týká se to i tohoto návrhu -, by tím pádem zanikl.

„Mohlo by to mít devastující účinky na celý náš sport,“ kritizuje návrh vedení nejvyšší soutěže. „Anglický fotbal je nejsledovanější na světě, jeho dynamické a konkurenční prostředí je to, co přitahuje zájem fanoušků po celé zeměkouli. Ve fotbale je celá řada klubů a dalších zainteresovaných stran, kterým by mělo být umožněno přispět do debaty o budoucím směřování.“

A značně kriticky k návrhu přistupuje i britská Asociace fotbalových fanoušků: „Málokdo z nás zastává názor, že by se moc ve fotbale měla koncentrovat do rukou šesti klubů vlastněných bilionáři z celého světa.“

Premier League @premierleague The Premier League urges football's stakeholders to work together for the good of the game Statement: https://t.co/07F9hVHoR8 https://t.co/l8WeHtIt9x oblíbit odpovědět

Do velké šestky v Anglii patří kromě zmiňovaných United a Liverpoolu také Arsenal, Chelsea, Tottenham a Manchester City, které podle informací z britských médií s návrhem souzní.

Změny, pokud se pro ně vysloví čtrnáct z dvaceti současných účastníků Premier League, by mohly začít platit od sezony 2022/23.

V plánu je také to, že vedle velké šestky získají speciální status i další kluby: Everton, který je v Premier League od začátku, a West Ham se Southamptonem, již rovněž patří mezi tradiční účastníky.

Mimochodem, jak poukazuje BBC, v návrhu nejsou vůbec zmíněny Aston Villa s Newcastlem, byť oba kluby strávily od roku 1992 v nejvyšší soutěži více času než zámožný Manchester City...