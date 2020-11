Šéf anglického fotbalu při debatě o rasismu urazil černochy, rezignoval

Clarka si předvolali poslanci z výboru pro digitální technologie, kulturu, média a sport, aby promluvil o své roli v rámci kontroverzního projektu Big Picture, jenž neúspěšně prosazoval reformu anglických soutěží včetně Premier League ve prospěch největších a nejsilnějších klubů.



Když se ho ale zákonodárci ptali na jiná, v Anglii hojně diskutovaná témata, jako je rasismus, tak použil na ostrovech krajně nekorektní termín „colored footballers“, v doslovném překladu „barevní fotbalisté“.

Později se poslancům omlouval s tím, že v minulosti pracoval ve Spojených státech amerických, kde se podobné označení „people of color“ používá běžně, viz projevy nově zvolené viceprezidentky Kamaly Harrisové.

Přesto Clarke následně pod nátlakem raději odstoupil. Překvapuje vás to?

Z pohledu Středoevropana to může vyznívat nepatřičně, v anglických sportovních médiích jde však aktuálně o hlavní kauzu. BBC například své čtenáře upozorňuje, že text k tématu obsahuje urážlivý jazyk, Clarke totiž nepobouřil britskou veřejnost jen jedním nevhodně použitým výrazem – bylo toho víc.

Labouristická poslankyně Alex Davies-Jonesová dokonce označila Clarkova slova za odporná, ale posuďte sami.



Clarke například prohlásil, že homosexualita je pouze „životní volba“, a citoval vtípky o tom, jak se mladé fotbalistky bojí míče. Navíc se podle mnohých nešťastně vyjádřil i o Jihoasiatech, kteří jsou nejméně zastoupenou minoritou v rámci anglického fotbalu.



„Třeba afro-karibská komunita je na nejvyšší úrovni mnohem početnější než ta jihoasijská, ale běžte se podívat do IT oddělení naší asociace, tam je to přesně naopak. Tihle lidé prostě mají jiné kariérní zájmy,“ uvedl.



Až posléze svých slov veřejně litoval: „Byla to pro náš sport medvědí služba. Co jsem řekl, bylo neakceptovatelné, a mrzí mě, že jsem rozmanité fotbalové prostředí a všechny ty, které jsem se s mými kolegy snažil začlenit, urazil.“

Clarke spustil podobný poprask v Anglii už před třemi lety, kdy před stejným poslaneckým výborem zlehčoval obavy z rasismu. Označil je tehdy anglickým slovíčkem „fluff“, tedy jako něco zbytečně načechraného, přehnaného.



Ve funkci nicméně pokračoval dál.

„Jeho zastaralý jazyk a stereotypy, které použil v souvislosti s černochy a především Jihoasiaty, by měly zůstat v popelnici historie,“ řekl nyní Sanjay Bhandari z organizace Kick It Out, která dlouhodobě bojuje proti diskriminaci ve fotbale. „Udělali jsme mnoho kroků vpřed, ale tyto komentáře nás vrací zase zpátky do minulosti,“ dodal.

Darren Bent @DarrenBent Greg Clarke Slip of the tongue was it, awful just awful oblíbit odpovědět

Na sociálních sítích se proti jeho úterním slovům ohradili i někteří fotbalisté - Darren Bent či Anton Ferdinand. Britský ministr sportu Nigel Huddleston prohlásil: „Je správné, že Greg Clarke odstoupil ze své funkce.“

Třiašedesátiletý byznysmen byl v čele anglického fotbalu čtyři roky. V minulosti pracoval i ve vedení Leicesteru nebo v exekutivě nižších anglických soutěží. Od roku 2019 je také viceprezidentem FIFA, což je pozice, která mu zatím zůstává.