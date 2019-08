O Schicka se zajímají Lipsko, Fiorentina, Bergamo a Sampdoria

Fotbal

Zvětšit fotografii Patrik Schick z AS Řím slaví gól proti Empoli. | foto: AP

dnes 16:35

Italská média spekulují o dalším možném působišti Patrika Schicka. Fotbalový útočník AS Řím by podle Sky Sport Italia mohl zamířit do Lipska. Třetí celek uplynulého ročníku německé bundesligy by třiadvacetiletého českého reprezentanta rád získal na roční hostování s opcí.

Podle webu calciomercato.it jsou ale ve hře o Schickovy služby i Fiorentina, Atalanta Bergamo a Sampdoria Janov, odkud český útočník do Říma přestoupil. Lipsko, které stejně jako Bergamo čeká start v Lize mistrů, není prvním bundesligovým týmem, který o Schicka projevil zájem. Média už v minulosti několikrát psala o tom, že je sparťanský odchovanec v hledáčku Borussie Dortmund. Mezi uchazeče údajně patřily i Everton, Lyon či Marseille. O Schickově budoucnosti se spekuluje už dlouho. Do italské metropole zamířil před dvěma lety ze Sampdorie podle médií za 38 milionů eur (téměř miliardu korun). V dresu AS však dosud nenaplnil očekávání. V 58 soutěžních zápasech se trefil pouze osmkrát. Už před červnovým reprezentačním srazem Schick novinářům řekl, že si svou budoucností v Římě není jistý, přestože má s klubem smlouvu do roku 2022. AS po nepovedené sezoně, kdy skončilo v Serii A až šesté, angažovalo nového trenéra Paula Fonsecu a sportovního ředitele Gianlucu Petrachiho.