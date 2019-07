Dortmund plánuje posílit ofenzivu, dál touží po Schickovi

Fotbal

Zvětšit fotografii Patrik Schick (vlevo) a Kostas Manolas na tréninku AS Řím | foto: Reuters

dnes 10:49

Patrik Schick by mohl zamířit z AS Řím do Dortmundu, jehož zájem o útočníka české fotbalové reprezentace trvá. Německý vicemistr hodlá před další bundesligovou sezonou posílit ofenzivu a podle magazínu Kicker se zaměřil na třiadvacetiletého bývalého hráče Sampdorie Janov, Sparty a Bohemians.

Zprávy o zájmu Borussie o Schicka, který má v reprezentaci na kontě 18 zápasů a osm vstřelených branek, už média přinesla v minulosti několikrát. Český útočník má nicméně v Římě smlouvu do roku 2022, podle spekulací za něj zástupci AS předloni zaplatili Sampdorii 38 milionů eur (téměř miliardu korun). Na Schicka údajně pomýšlely také Everton a Lipsko. Podle Kickeru se nyní mezi uchazeče o českého fotbalistu zařadily také přední francouzské kluby Marseille a Lyon. Novou posilou AS Řím se stal šestadvacetiletý záložník Leonardo Spinazzola z Juventusu, do mistrovského turínského klubu naopak zamířil obránce Luca Pellegrini. Z Říma odešel také řecký zadák Kostas Manolas, který bude hrát za Neapol. Dosavadní klub za něj získá 36 milionů eur.