Případ Neymar. Superhvězdu na vrcholu sil v Paříži nechtějí, jenže kam jít?

Je to komplikovaná situace.

Neymarovi podle zdrojů RMC, Sky Sports či ESPN dali ve francouzské metropoli najevo, že by se nebránili případnému odchodu. Ať už na hostování, nebo rovnou na přestup - hlavně se zbavit jeho královského platu, který dosahuje 700 tisíc eur (přes 17 milionů korun) týdně.

Nový tříletý kontrakt přitom Brazilec podepsal teprve loni na jaře a aby překážek nebylo málo, k prvnímu červenci tohoto roku vešla v platnost automatická klauzule, jež spojení s PSG prodlužuje až do léta 2027.

Jenomže to se už úplně nehodí. Klub potřebuje aspoň částečně vyvážit gigantické břímě, které představuje pokračování Kyliana Mbappého, jenž byl většinu sezony na odchodu do Realu Madrid, než jej nepředstavitelná nejen finanční lákadla přiměla změnit názor.

„Jestli bude Neymar součástí nového projektu PSG? O tom nemůžu mluvit. Někteří hráči přijdou a jiní odejdou. Ale všechno bude diskrétní,“ nechal se před pár týdny po nevydařené sezoně slyšet Násir Al-Chelajfí, prezident klubu.

Tvářemi oné lepší Paříže mají být Mbappé a Lionel Messi, nikoli extravagantní technik s desítkou na zádech.

Neymar za pět roků v Paříži nenaplnil očekávání spojená s cenovkou nejdražšího fotbalisty planety. Za šest miliard korun poslaných do Barcelony si katarští šéfové St. Germain slibovali úspěchy v Lize mistrů, jenomže vytouženou trofej se týmu navzdory abnormálním investicím a změnám v kádru i na trenérské lavičce stále nepovedlo získat.

Pozor, třicetiletý brazilský reprezentant je stále fenomenální fotbalista, koneckonců v národním mužstvu mu scházejí jen tři góly, aby vyrovnal legendárního Pelého. Kontrola balonu, technické dovednosti, triky i góly umí sebrat dech. Ale poslední dobou to přinejmenším na klubové úrovni není ono.

Mluvilo se o jeho sporech s Thomasem Tuchelem i Mauriciem Pochettinem, posledními dvěma kouči Paříže. V uplynulých třech sezonách byl také častěji zraněný a za tu dobu zvládl jen 55 ligových zápasů. Náladový milovník večírků mnohdy rozčiluje fanoušky i vlastní spoluhráče, svou nedisciplinovaností a volnomyšlenkářským přístupem přispívá ke špatné výkonnosti.

Jeho styl se stále víc vzdaluje aktuálním fotbalovým trendům. Cení se pracovitost, všestrannost, schopnost a ochota vypomoci týmu i v defenzivě, což Neymar nevyhledává.

I proto se těch pár velkoklubů, jež by si jej mohly dovolit, ohledně Neymarovy akvizice chová zdrženlivě.

Nejčerstvější stopy vedou do Chelsea, která se po převzetí novými vlastníky v čele s Toddem Boehlym během letního přestupního období chce předvést.

„Neymar musí přijít do Chelsea,“ lákal krajana do Londýna zkušený stoper Thiago Silva. Otázkou ale zůstává, zda podobný postoj zastává kouč Tuchel, zmíněný o pár řádků výše...

Co dál?

Jiný brazilský fotbalista Joelinton vábí Neymara do Newcastlu, nového hráče na poli zámožných celků. Saúdskoarabští majitelé by bez mrknutí splnili Neymarovy platové požadavky a pravděpodobně by do Paříže uměli poslat tučné odstupné.

„Místo pro něj máme. Kdyby přišel, bylo by to... Nepředstavitelné! Kámo, jestli si tohle přečteš: Jsi tu vítán!“ uvedl Joelinton.

Podle serveru The Athletic se ale Neymarovi do Anglie příliš nechce. Už dřív víckrát naznačil, že by se mu líbil návrat do Barcelony, té to ale neumožňuje současná finanční situace.

Objevily se i spekulace o návratu do mateřského Santosu, tenhle krok je ale považovaný za příliš předčasný. „Ale samozřejmě by se nám to líbilo,“ pravil Andrés Rueda, prezident brazilského klubu. „Řešíme, jak a jestli by se to dalo provést, byli bychom naivní, kdybychom se nepokusili. Ale víc říct nemůžu.“