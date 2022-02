Patnáctiletý zázrak z Brazílie: Endrick jako nový Neymar. Nebo spíš Ronaldo?

Zaprvé, že tady jste správně.

A zadruhé, že právě o tohohle kluka se ještě strhne pořádná rvačka.

Endrick Felipe Moreira de Sousa je v Brazílii známý jednoduše jako Endrick. A byť je mu teprve patnáct a půl, fotbalový svět ho už nyní velmi dobře registruje.

Marco Conterio @marcoconterio Endrick del #Palmeiras ha quindici anni ed è ben più che una giovane promessa. Crack pazzesco. Che gol. https://t.co/csDMV8dazo oblíbit odpovědět

Když v polovině ledna v kostkovaném zeleném dresu Palmeiras vyběhl v Sao Paulu do čtvrtfinále turnaje známého pod zkratkou Copinha, na tribunách seděli pozorovatelé z Barcelony, Arsenalu, Liverpoolu, Ajaxu, Manchesteru City, Benfiky, Southamptonu a kdo ví odkud ještě.

Ani Neymar v jeho věku na domácím turnajích nesvedl, co on. Nebo vám připomíná spíš legendárního mistra světa Ronalda? Devítka na zádech a už od útlého věku celá paleta různých zakončení.

Endrick je levák. Jako Brazilec samozřejmě mimořádně rychlý a technický. Hračička a zároveň nekompromisní střelec. Však se podívejte na záznamy jeho gólů a posuďte sami. Mimořádný talent.

Marcus Alves @_marcus_alves Remember the name: Endrick, only 15 years old. Same agents as Vini Jr https://t.co/0E2ssCQwux oblíbit odpovědět

Jistě, že můžete namítnout: Takových nadějí už bylo. A máte pravdu.

Třeba Američan s ghanskými kořeny Freddy Adu už ve čtrnácti nastupoval s dospělými a některá média tvrdila: Tohle je nový Pelé. Nebyl. Stejně jako se na nejvyšší úrovni nakonec nikdy neprosadily kdysi opěvované hvězdičky Keirrison nebo Hachim Mastour.

Tak proč by měl být zrovna Endrickův příběh jiný a úspěšný?

„Upřímně si nevybavuju žádného dalšího hráče, jenž by v nedávné době a v jeho věku předváděl něco podobného,“ cituje server BBC Frederica Penu, šéfa hráčské agentury TFM, která z Brazílie do Evropy dostala například Viníciuse Júniora nebo Gabriela Martinelliho.

Vinícius Júnior (vlevo) z Realu Madrid stíhá balon. Osmnáctiletý brazilský útočník Gabriel Martinelli z Arsenalu

Jeden je ročník 2000, druhý 2001. Real Madrid a Arsenal. Oba si po přesunu do Evropy prožili složité časy. Poctivě trénovali, ale nenastupovali.

„Endrickovi však mohou posloužit jako cenný vzor. Tím, jak složitý krok nakonec zvládli. Přivykli jiné kultuře, denní rutině, velké životní změně.“

Nenechali se přepadnout pochybnostmi, dřeli a pomalu se ve svých mužstvech stávají oporami.

Bude jejich cesty Endrick následovat? Času má dost.

Přece jen pořád ještě hraje mládežnický fotbal, byť s o několik let staršími borci. Turnaje, na kterém ho začátkem roku ocenili jako nejlepšího hráče, se mohou zúčastnit i jednadvacetiletí. A například v loňském roce Endrick postupně nastoupil do finálových klání státních šampionátů v kategoriích do patnácti, sedmnácti i dvaceti let.

Na profesionální smlouvu, do níž by klub údajně rád zanesl astronomickou výstupní klauzuli až v hodnotě dvou a půl miliardy korun, si musí podle regulí počkat minimálně do příštích narozenin, které oslaví v červenci. Do Evropy navíc může přestoupit nejdřív v osmnácti, tedy v roce 2024.

V dětství si přitom prošel těžkostmi. Byly časy, kdy s rodinou neměli co jíst. Míč je pro něj vysvobozením z nuzných poměrů, v nichž vyrůstal. Stejně jako pro řadu jeho fotbalových předchůdců. A zároveň vzorů.

„Oproti vrstevníkům se vymykal nejen talentem,“ popisoval Joao Paulo Sampaio, který v Palmeiras působí jako koordinátor mládežnického fotbalu. „Pamatuju si, že krátce poté, co k nám přišel, vstřelil ve finále národního šampionátu gól nůžkami. V jedenácti letech! A v odvetě na domácím stadionu, kde tenkrát bylo dvaadvacet tisíc fanoušků, rozhodl gólem o vítězství. Vždycky byl takový. Postavte před něj jakoukoli výzvu a on se s ní popasuje.“

Palmeiras @Palmeiras I L U M I N A D O Decisão contra o Santos? Nas finais do Paulista Sub-11, @endrickii também guardou! E um deles foi um GOLAÇO #TemCopinhaTemMundial #AvantiPalestra https://t.co/gaZ6VBjuAo oblíbit odpovědět

Možná i proto by ho někteří už v patnácti letech - coby školáka - nejraději viděli v prvním týmu. Však bylo v Brazílii tématem, jestli by Endrick s áčkem Palmeiras náhodou neměl cestovat do Spojených arabských emirátů na světový šampionát klubů.

Nestalo se, jakkoli se jeho fotbalové povýšení mezi muže dá očekávat záhy. Figuru na to má. Osvalený, silné nohy, jen tím pořád ještě dětským výrazem svůj věk nezapře.

Jako fotbalista na sobě prý pracuje až obdivuhodně. Na trávníku i mimo něj. Agent Pena tvrdí: „Společně se třeba důkladně věnujeme jeho stravě, už teď má procento tuku jako profesionální sportovec.“

A tak jedinou nevýhodou, kterou podle Peny vycházející brazilská star má, je výška; aktuálně měří 173 centimetrů. „Takže už se pravděpodobně nedostane na metr osmdesát, což by pro útočníka jeho typu bylo ideální.“

I tak je pro fotbalovou Evropu velkým lákadlem.

Španělská Marca, přední sportovní deník z Madridu, ho během několika posledních týdnů už potřetí ukázala na titulní straně. Také proto se rojí spekulace o jeho transferu do Realu.

Mimochodem, když královský klub přiváděl z Brazílie zmiňovaného Viníciuse, přestup za miliardu korun byl dohodnutý s ročním předstihem.

„Ale měli bychom nyní domlouvat odchod Endricka, když do Evropy může zamířit až v roce 2024?,“ zamýšlí se Pena. „Nic podobného jsem v minulosti nezažil, i když pochopitelně vím, že všechno je jednou poprvé.“

A pokud je Endrick skutečně takový zázrak, nedivte se, jestli k riskantnímu kroku některý z gigantů sáhne. Jednou to může být zlatá trefa.