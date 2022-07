Paradox v Paříži. Rozhazovačný klub bude řídit šetřílek, kdo je Luís Campos?

Velký fotbal nikdy nehrál a táhne mu na šedesát.

Na první pohled nic nenasvědčuje tomu, proč by měl vlastně fotbalové fanoušky nějak zvlášť zajímat.

Jenže pozor. On má najednou pod sebou supermana Lionela Messiho. Nebo přepláceného rakeťáka Kyliana Mbappého, který si vydupal, že bude rozhodovat o klubových záležitostech a na jaře se zasadil o to, aby skončil sportovní ředitel Leonardo. Campos má pod sebou zatím taky náladového kouzelníka Neymara, jehož už katarský majitel v Paříži nechce.

Luís Campos byl na klubových stránkách představený jako poradce PSG. Ve skutečnosti bude mít na starosti plány a strategii, kudy by se francouzský šampion měl vydat, aby konečně vyhrál Ligu mistrů. V uplynulé sezoně jasně ovládl svoji soutěž, ovšem naštvaní fanoušci za titul posílali nadávky a pískot. Chtějí víc, ne přeplácené primadony.

Zdánlivě to vypadá, že strýček skrblík usedl za kasu, která je plná až po okraj. Je to sotva pár týdnů, kdy Paříž přesvědčila střelce Mbappého, aby se podepsal pod novou smlouvu. Zaplatila mu extra bonus 300 milionů eur. Tak nákladný nebyl ani Neymar, když ho Paříž kupovala coby nejdražšího fotbalistu všech dob.

Tak už máte představu, do jakého megalomanského projektu se Luís Campos připojil?

On je obezřetný, každé euro zvažuje, všichni jeho bývalí zaměstnavatelné si pochvalovali, že dokáže za málo peněz uhrát velkou muziku. Když potřebuje přemýšlet o investicích, sedne na horské kolo a nechá si všechno ještě jednou projít čistou hlavou. Nejvíc ze všeho ho zajímají detaily, fotbalovou databanku má pročtenou zleva zprava.

V důležitých kruzích má Campos ohromné renomé. Coby trenér nevýznamných portugalských klubů se nikam nehrnul, už před třiceti lety stoupal spíš v ústraní. Zároveň však potkával důležité lidi, kteří nezapomněli, co umí. Třeba José Mourinho ho v roce 2012 angažoval do Realu Madrid coby skauta a analytika: „Asi to nebylo kvůli tomu, že mám modré oči.“

Pak následovala štace v Monaku, kde Campos coby sportovní ředitel projevil svůj mistrný odhad na fotbalový um a zároveň na účetnictví: „Když tvoříte tým, nesmíte do něj vybírat jen samé drahé hráče.“

Za Camposovým instinktem můžete najít jména, která fotbalově (a za nevelkou přestupní částku) pozoruhodně povyrostla: Bernardo Silva, Fabinho, Thomas Lemar, Victor Osimhen, Tiémoué Bakayoko, Anthony Martial. Nakonec i turecký obránce Zeki Celik. Najděte si, za kolik ho kupovali z Istanbulsporu do Lille. Na Camposovo doporučení. Jeho cena je teď skoro desetinásobná.

Paris Saint-Germain @PSG_inside Le @PSG_inside est heureux d'annoncer l'arrivée de Luis Campos en tant que Conseiller Football à compter de ce jour. ❤️ oblíbit odpovědět

Rodák z vesničky Fão na severu Portugalska se zprvu živil jako kondiční trenér, postupně se však vypracoval v uznávanou kapacitu. Monaku coby pan Neviditelný pomohl k francouzskému titulu, pro jízdu k senzačnímu úspěchu poskládal taky mužstvo z Lille. Pokaždé to bylo na úkor Paříže, která si teď Campose vybrala, aby v klubu pomohl nastolit pořádek. Sportovní a nejlépe taky finanční, protože pařížské rozhazování připomíná nebezpečnou centrifugu.

„Ve fotbalovém světě není klub, který by byl víc ambiciózní a vzrušující. Nemůžu se dočkat, až začnu pracovat na tom, abych uvolnil potenciál PSG,“ prohlásil Campos při vstupní řeči.

Upřímně, složitější pracovní podmínky asi neexistují. Campos musí coby „poradce“ odhadnout, jak tým poskládat. Jestli v něm nakonec má zůstat Neymar. Jestli se taktické plány pro příští sezonu podřídí geniálnímu Messimu nebo spíš on se podřídí týmu. Nemluvě o tom, že když se řekne PSG, každý si představí nekonečné miliony, zatímco Luís Campos je vyloženě šetřílek: „Koupit za tři miliony, prodat za třicet.“

Když ho kontaktovali z Chelsea nebo AC Milán, vřele poděkoval za zájem a dál pomáhal španělské Celtě Vigo, která z globálního hlediska skoro nic neznamená. Paříž však neodmítl. Nenarazí tam náhodou se svým přístupem?

Celý příběh začal nákupem mladého záložníka Vitinha za čtyřicet milionů eur z Porta, o moc levnější nemůže být ani Renato Sanches z Lille. Vysokánský útočník Gianluca Scamacca ze Sassuola taky nebude za hubičku a to ještě nemluvíme o Milanu Škriniarovi z Interu Milán, se kterým by nový poradce rád upevnil obrannou řadu PSG.