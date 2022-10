Mbappé: Nikam nejdu. Zprávy o mém odchodu z Paříže mě šokovaly

Mbappé předstoupil před francouzské novináře po nedělním vítězství 1:0 nad Marseille, na němž se podílel gólovou asistencí Neymarovi.

Ujistil je, že neplánuje opustit pařížský klub, za který hraje od roku 2017. O opaku informovala média v úterý pár hodin před zápasem Ligy mistrů s Benfikou Lisabon (1:1), v němž reprezentační forvard a nejlépe placený fotbalista planety skóroval.

„Nikdy jsem nepožádal o lednový odchod,“ prohlásil Mbappé. „Zprávám, které se objevily v den utkání Champions League, jsem nerozuměl.“

Byly to bombastické novinky, Mbappého jméno rezonovalo titulky po celém světě. Vždyť hráč, který v létě s velkou pompou podepsal v Paříži novou nesmírně lukrativní smlouvu do roku 2025 a neodešel do Realu Madrid, měl být po pár měsících nespokojený a frustrovaný.

Čert vem mimořádnou gáži, obří podpisový bonus i mimořádné pravomoci, jako je poradní hlas při výběru trenérů či posil? Zjevně spíš ne.

Údajné nesplněné sliby ohledně pozice v týmu nebo posil do konkrétních řad vyznívají po Mbappého rozhovoru jako fáma. Už dříve spekulace promptně dementovali zástupci klubu včetně trenéra Christopha Galtiera.

„Šokovalo mě to jako všechny ostatní,“ zmínil Mbappé. „Lidé si mohou myslet, že jsem do toho zapletený, ale tak tomu vůbec není. Když se zprávy objevily, zrovna jsem dřímal, můj zástupce sledoval zápas mého mladšího bráchy. Když jsme se to dozvěděli, zcela nás to zaskočilo.“

Na vytrucovaný odchod v nejbližším možném termínu to tedy nevypadá.

„Spekulace jsou naprosto nepravdivé, jsem tady šťastný,“ dodal Mbappé.