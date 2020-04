Dybala se nemůže zbavit koronaviru, s nemocí bojuje už šest týdnů

Fotbal

Zvětšit fotografii Paulo Dybala z Juventusu v zápase proti Spalu. | foto: Reuters

dnes 11:44

Do aplikace pro sdílení videí sice nahrál tanec se svou přítelkyní, ale do smíchu fotbalistovi Paulo Dybalovi z Juventusu Turín rozhodně není. I šest týdnů po nakažení nemocí covid-19 je argentinský útočník pořád na koronavirus pozitivní. Uvedl to pořad španělské televize El Chiringuito.

Dybala 21. března oznámil, že u něj i jeho přítelkyně lékaři zjistili nákazu nového typu koronaviru. O šest dní později šestadvacetiletý Dybala na videonahrávce prohlásil, že se u něj objevily silné příznaky nemoci, ale cítí se už mnohem lépe a že brzy začne s individuální tréninkem. Ale ani po dalších pěti týdnech zdravý není. Dybala tak zřejmě přijde začátek individuální přípravy, která pro fotbalisty v Itálii má díky uvolňování vládních opatření začít 4. května. Před ním se nakazili jeho kluboví spoluhráči Daniele Rugani a Blaise Matuidi. V polovině dubna web Juventusu uvedl, že se oba vyléčili. Dybalův stav tehdy klub nekomentoval. Dalším možným krokem u Dybaly je krevní test, který ukáže, zda si jeho tělo vytvořilo protilátky a pokud ano, tak kolik. Přes měsíc bojuje s koronavirem i brankář Marco Sportiello z Atalanty Bergamo. Dál zůstává v karanténě. V Itálii se nakazilo už přes 201 000 lidí. Na komplikace spojené s onemocněním covid-19 v zemi zemřelo přes 27 000 lidí, což je nejvíce v Evropě.