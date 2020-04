Cesta se zužuje, tuší v Itálii. Jak to vypadá s fotbalem v dalších zemích

K verdiktu má nejblíž Německo, nejspíš už ve čtvrtek bude řečeno, jestli k obnovení sezony dojde od 9. května.

Brzy bude následovat Česko, 12. května kluby musí schválit změnu termínu, aby se Fortuna liga mohla dohrát i během července. Poslední slovo však budou mít státní orgány.

V Anglii v posledních dnech zintenzívnili práci na tom, za jakých podmínek Premier League restartovat.

Evropská fotbalová unie (UEFA) chce od národních asociací do 25. května slyšet, jestli přerušený ročník jsou schopní znovu rozjet. Dohrávat se může do 2. srpna, což je dostatek času pro všechny.

„V případě, že má být domácí soutěž z legitimních důvodů předčasně ukončena, požadujeme vysvětlení,“ prohlásila UEFA.

Důvod, který akceptuje, je zásah vyšší moci, jinak hrozí, že z konkrétní země nedovolí klubům start v příštím ročníku evropských pohárů. Bylo by nelogické, pokud by se přerušená sezona nerozjela v červenci, ale v srpnu by všichni souhlasili se startem nového ročníku...

V Itálii, která je se Španělskem, Francií a Anglii nejpostiženější evropskou zemí pandemií koronaviru, začínají fotbalisté s individuálními tréninky na hřišti. Během června by pak chtěli začít hrát.

„Mezi italským svazem a příslušnými státními orgány se jedná denně. Koncept, za jakých pravidel by měly probíhat tréninky, ministerstvo nepovažovalo za dostatečný, musí se to předělat. A hlavně, trénink neznamená obnovení ligy,“ citoval Spadaforu deník Gazzetta dello Sport.

„Pokud nechceme žít v nejistotě, následujme Francii a Holandsko. Jejich rozhodnutí může být tlakem na jiné země. Být na místě majitelů klubů, prezidentů, možná bych přemýšlel už o nové sezoně, jak se na ni co nejlíp připravit,“ prohlásil ministr sportu.

Ale zároveň nechce vynášet předčasné soudy a rozhodnutí. „Jako ministr sportu bych byl blázen, kdybych fotbal hrát nechtěl, pokud to půjde. Fotbal přináší peníze do celého sportu. Ale pokud zdravotní rizika budou velká, budeme muset sezonu ukončit.“

Itálie šíření koronaviru v začátcích epidemie podcenila, celkově má přes 200 tisíc nakažených a 27 tisíc mrtvých. „Nesmíme zapomínat, že na začátku pandemie jsme fotbal nezastavili a pak mnoho týmů skončilo v karanténě,“ podotkl Spadafora.

Kdy a jak by se v Evropě mohl začít hrát fotbal Plány na start ligových soutěží Česko: 25. května, bez diváků, 130 lidí na stadionu

Německo: 9. května, bez diváků, 300 lidí na stadionu

Anglie: 8. června, bez diváků, 400 lidí na stadionu

Španělsko: není jasné, bez diváků

Francie: předčasně ukončeno

Itálie: 2. června, bez diváků

Nizozemsko: předčasně ukončeno

Belgie: poněkolikáté odložen verdikt o předčasném ukončení

Švýcarsko: 20. nebo 30. května, bez diváků

Polsko: 29. května, bez diváků

Rakousko: datum není stanoven, 200 lidí na stadionu

Švédsko: 14. června, s diváky na stadionu

Bělorusko: od 22. března odehráno 6. kol, pokračuje se bez přestávky

„Myslím si, že by svaz měl přemýšlet o plánu B. Do konce týdne dostane odpověď, za jakých podmínek je možné trénovat. A pak v několika málo dnech řekneme podle situace, jestli lze začít hrát.“

Německá bundesliga naopak dostala ránu od významné části veřejnosti, která si nepřeje její pokračování. Podle průzkumu společnosti YouGov pro agenturu DPA nepovažuje 46 procent dotázaných dohrát sezonu za dobrý nápad. Pro se vyslovilo 34 procent.

Nesouhlas vyvolalo také plánované testování všech účastníků zápasů, na které by bylo zapotřebí vyčlenit 20 000 testovacích sad. Proti tomuto opatření se staví 58 procent dotázaných. Přitom vedení je na testech domluveno s pěti laboratořemi, jejichž provoz fotbalisté neomezí.

V Anglii se fotbal pomalu probouzí, Arsenal, Tottenham, Brighton a West Ham otevřeli hráčům tréninková centra pro individuální přípravu.

Vedení ligy doufá, že soutěž začne 8. června, zbývá dohrát devět kol. Řeší se především zdravotní rizika, Asociace profesionálních hráčů chce záruky.