Neymar zůstane v PSG i v dalších sezonách, píší ve Francii

Není to dlouho, co média chrlila zprávy, že si chce Neymar vyvzdorovat odchod z Paris Saint-Germain. Teď už je podle informací listu L'Équipe situace úplně jiná, hvězdný brazilský fotbalový útočník ve francouzském klubu prodlouží smlouvu o čtyři sezony až do roku 2026.