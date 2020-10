Případ Özil. Z opory jen drahým maskotem, Arsenal ho vyškrtl ze soupisky

Je to zvláštní, smutná kapitola na konci velkého a poutavého příběhu.

Özil bezesporu patří k nejtalentovanějším, je mistrem světa, čtyři roky strávil v Realu Madrid, největším klubu planety, a i po přesunu na Ostrovy udivoval vynalézavostí a nevídanou originalitou. Zároveň ale často slýchal kritiku kvůli údajné lenosti nebo proto, že na hřišti mnohdy působí netečně až lhostejně.

V dvaatřiceti letech a rok před koncem stávající smlouvy už není schopen vrátit se do sestavy Arsenalu, který přitom dlouhodobě zoufale postrádá kreativitu, což je Özilova mistrovská disciplína.

I přesto ho trenér Mikel Arteta podle ESPN a dalších zdrojů z Anglie vyškrtl ze soupisky pro Premier League, které musely anglické kluby odevzdat do úterního odpoledne.

Vypadá to na definitivní konec, protože je krajně nepravděpodobné, že by Arsenal po zimním přestupním období, kdy může seznam hráčů doplnit či změnit, vzal Özila zpátky.

Německý záložník navíc chybí i v kádru pro Evropskou ligu a všechno nasvědčuje tomu, že jeho angažmá na severu Londýna skončí neslavně.

Jak a proč k tomu došlo? Kde se stala chyba?



Naposledy byl Özil u březnového vítězství nad West Hamem, v němž zároveň připravil jediný gól zápasu. To bylo ještě před dlouhou pauzou způsobenou pandemií koronaviru.

Po ní se na hřiště v soutěžním utkání nedostal, pouze dvakrát usedl na lavičku náhradníků a když Arsenal bídnou sezonu v létě přece jen vylepšil ve finále FA Cupu proti Chelsea, už měl dovolenou.

„Můj postoj se však nemění. V Arsenalu zůstanu do posledního dne svého kontraktu,“ zopakoval i tak v srpnovém interview pro server The Athletic. „Pro klub udělám, co bude v mých silách. Tahle situace mě nezlomí.“

Plat, věrnostní bonus a spory kvůli politice

Bere 350 tisíc liber týdne a pokud svůj slib dodrží, bude to pro Arsenal ještě hodně drahá sranda. A v nelehkých časech zároveň nepříjemná finanční brzda.

Klub se Özila opakovaně snažil prodat, když na něj měl nabídky ze zemí Blízkého východu. Ovšem s hráčem to ani nehlo: „Podepsal jsem smlouvu do roku 2021 a sám se rozhodnu, kdy odejdu. Všichni by to měli respektovat.“

Bývalý německý reprezentant se s klubem v dubnu nedohodl na 12,5% snížení platu, s kterým přitom souhlasila většina jeho spoluhráčů. V létě téma ožilo znovu, když Arsenal navzdory jarním restriktivním opatření propustil pětapadesát zaměstnanců.

„Každý z hráčů se chtěl zapojit, ale chyběly informace, spoustu našich otázek zůstalo nezodpovězených. Nevěděli jsme, jak klub ušetřené finance využije, jak bude v krizi dál hospodařit,“ vysvětloval Özil. „Nebyl jsem jediný, kdo z různých důvodů odmítl na dohodu přistoupit, ovšem jen moje jméno uniklo a rozebíralo se v médiích.“

„Je možné, že i kvůli tomu jsem po restartu Premier League nenastoupil,“ soudil. „Ale nebojím se stát si za něčím, co považuji za správné – a když teď vidíte, že klub propustil tolik lidí, možná jsem měl pravdu,“ řekl přednímu britskému novináři Davidu Ornsteinovi.

Özil byl kdysi nejdražší posilou v historii Arsenalu. Když v září 2012 přišel z Realu Madrid, měl to být signál, že se klub ze severu Londýna hodlá vrátit mezi nejužší evropskou špičku. V nové éře se však čekalo víc než zisk čtyř Anglických pohárů.

I když půl roku nehrál, na konci září dostal Özil osmimilionový věrnostní bonus, který si vyjednal při podpisu vylepšené smlouvy v zimě 2018. Tenkrát u toho byl ještě Arséne Wenger, který ho do Arsenalu přivedl a dlouho za ním stál.

„Současnou situací trpí všichni, hráč i klub. Měli by najít způsob, jak Özila vrátit zpátky do týmu,“ řekl Wenger v nedávném rozhovoru pro BBC.

Arteta na začátku aktuální sezony opakovaně tvrdil, že Özil v nominaci chybí z výkonnostních, a ne jiných důvodů. Dál trénuje s týmem, zůstává součástí party. Jenže jeho role se významně proměnila: už není oporou, stal se spíš maskotem.

Football Daily @footballdaily Mesut Ozil & Mikel Arteta share a little fist bump during training for Arsenal https://t.co/rJeb6HaAri oblíbit odpovědět

S klubem byl v tichém sporu už minulý rok, kdy veřejně kritizoval Čínu kvůli tvrdému zásahu proti Ujgurům, tamní muslimské menšině. Arsenal se ale od jeho slov distancoval s tím, že „jde o hráčům názor a že by se klub neměl míchat do politických záležitostí.“



„Dost mě to zklamalo. Vždyť si vemte, co se ve světě sportu dělo po smrti George Floyda. Podpora hnutí Black Lives Matter je najednou správná. Všichni jsme si ale rovni a měli bychom společně bojovat proti jakémukoli bezpráví,“ je přesvědčen Özil.



Kvůli svým politickým názorům se rozkmotřil i s Německou fotbalovou federací, když se před mistrovstvím světa 2018 se spoluhráčem Ilkayem Gündoganem vyfotili s tureckým prezidentem Recep Tayyipem Erdoganem. Özil, jenž má v Turecku kořeny, se nikdy netajil tím, že má k Erdoganovi blízko, prezident mu byl dokonce za svědka na svatbě.

To ovšem německá veřejnost nevzala. Po jeho vyhazovu volali fanoušci, politici i bývalí reprezentanti až nakonec Özil bouchl do stolu sám.

„Končím tady kvůli rasismu a nedostatku respektu,“ volil ostrá slova. „Když se vyhrává, jsem v očích mnoha fanoušků Němec. Když se prohrává, jsem imigrant.“

Také jeho odchází z Arsenalu má k ideálu daleko.

I těsně po třicítce mohl být na vrcholu, místo toho je v klubu po osmi letech nechtěný a na odpis.