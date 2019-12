Číňané odstraní fotbalistu Mesuta Özila z videoher, podporuje Ujgury

Nadnárodní společnosti působící na území Číny se snaží jakýmkoliv politickým tématům vyhýbat za každou cenu, občas je však okolnosti dotlačí zaujmout nějaký postoj. Po nedávném skandálu, kdy Blizzard zabanoval výherce turnaje ve hře Hearthstone za to, že vyjádřil podporu hongkongským protestantům (psali jsme tady), se objevila další kauza, která daleko překračuje omezený herní rybníček.



Arsenalu se přitom ve fotbalové sérii PES dostává obzvlášť pečlivé péče.

Postaral se o ni elitní fotbalový útočník Mesut Özil, který na sociálních sítích publikoval emotivní prohlášení ve prospěch muslimské minority Ujgurů, kteří jsou v Číně tvrdě potlačováni (více tady).

„Zapalují korány. Zavírají mešity. Ruší školy. Zabíjejí duchovní. Muži jsou zavíráni do táborů a ženy jsou nuceny brát si Čínany,“ napsal v turečtině a způsobil tak mezinárodní skandál.

Jeho domovský klub Arsenal se od jeho výroků okamžitě distancoval s tím, že jde jen o Özilův soukromý komentář, který nijak nevyjadřuje oficiální postoj týmu. Společnosti NetEase, která v Číně provozuje fotbalovou hru PES 2020 a její mobilní variantu, je to však málo, a tak prostořekého fotbalistu ze hry nadobro odstraní. „Tento komentář ranil city čínských fanoušků a znesvětil sportovního ducha lásky a míru. Nerozumíme tomu, ale nebudeme to akceptovat ani odpouštět,“ píše se podle listu The Independent v prohlášení.



Podobné odstraňování kontroverzních sportovců není poslední dobou žádnou výjimkou. Naposledy podobným způsobem Electronic Arts potrestali legendárního Marca van Bastena za to, že v přímém televizním přenosu vypustil z úst nacistický pozdrav (psali jsme tady).

Sám Özil už také zvládl pobouřit i západní publikum svým více než přátelským vztahem s kontroverzním tureckým prezidentem Erdoganem (viz například tady).

Pro samotný PES je pak jeho odstranění poněkud trapnou záležitostí, protože Arsenal je jedním z mála týmů, na které má tento jinak velice povedený fotbal zakoupenou oficiální licenci.